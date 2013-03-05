حمل و نقل عمومی در همدان نیازمند برنامه های کارشناسی است

محمدرضا الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تجمع اتوبوسها در ایستگاهها مشکلات ترافیکی را در محل پارک اتوبوس ها ایجاد می کند که این موضوع کاهش رضایت مندی مردم را به دنبال دارد.

وی با اشاره به روند رو به پایان احداث تقاطع های شریعتی و تختی در همدان گفت: با احداث این دو تقاطع دسترسی خودروها به سمت میدان بوعلی سینا افزایش می یابد که باید اقدامات لازم در این زمینه پیش بینی شود.

محمدرضا الیاسی بیان اینکه در این دو تقاطع کار مطالعاتی انجام شده، افزود: با ساماندهی ترافیک ایجاد شده در میدان آرامگاه می توان حداکثر بهره برداری را به منظور رفاه حال شهروندان در این منطقه انجام داد.

باید زمان حرکت اتوبوس ها به حداقل ممکن برسد

وی با تآکید برافزایش سرعت حمل ونقل عمومی و استفاده از مسیرهای ویژه اتوبوس در سطح شهر اظهار داشت:

باید خیابانهایی را که ظرفیت ایجاد خطوط ویژه اتوبوس دارند شناسایی کرد تا زمان حرکت اتوبوس ها به حداقل زمان برسد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان کمبود تعداد اتوبوس حمل و نقل عمومی در همدان را یادآور شد و افزود: نبود طرح مناسب در زمینه ایستگاهها و مسیر حرکت مدت زمان انتظار مسافر را افزایش می دهد.

وی محل پارک تاکسی ها در مرکز شهر و سایرمیادین را از دیگر معظلات ترافیکی همدان دانست و گفت: توقف نامنظم تاکسی ها باعث پس دادن ترافیک به میادین می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان از شهرداری و راهنمایی و رانندگی به عنوان دو نهاد مسئول در اجرایی شدن بحث ترافیکی سطح شهر یاد کرد و افزود: آموزش شهروندی نیز از جمله اقدامات موثر در استفاده مردم از حمل و نقل عمومی خواهد بود.

ایجاد چند پارک سوار در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار گرفته است

الیاسی ادامه داد: ایجاد چند پارک سوار در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار گرفته تا با متمرکز نمودن خودروهای حمل و نقل عمومی در این مناطق از تجمع آنها در خیابانهاو ایجاد ترافیک جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه تعدادتاکسی در همدان به نسبت میانگین کشوری زیاد است اظهار داشت: در سالهای اخیر واگذاری تاکسی در همدان با محدودیت های زیادی روبرو بوده و همین تعداد تاکسی نیز باید ساماندهی شود.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر همدان محدوديت فضا براي تردد خودروها را از عوامل ترافيك شهر همدان دانست و گفت: ترافيك شهري به هر موضوع فرهنگي و مديريت شهري بستگي دارد كه در بحث فرهنگي آموزش مهمترين راهكار است.

محمدرضا الياسي مسائل مديريت شهري را مربوط به حوزههاي راهنمايي و رانندگي و شهرداري دانست و اضافه كرد: متأسفانه اولويتهاي اين دو حوزه متفاوت بوده و در امر مديريت شهر بايد با مشخص كردن اولويتها هر دو گروه براي انجام آنها با هم هماهنگ و بسيج شوند.

الياسي طرح ساماندهي ايستگاههاي تاكسي و اتوبوس شهر همدان را ضروري دانست و اظهار داشت: در مدخل ورودي خيابانها نبايد ايستگاهي وجود داشته باشد و اجراي طرحها نيازمند ضمانت اجرايي است.

وي در ادامه با اشاره به فرا رسيدن ايام نوروز گفت: باید مأموران انتظامي در جريمه كردن خودروهاي مسافران به ويژه در ميدان آرامگاه بوعلي نرمتر برخورد كنند، چرا كه واكنش اين برخوردها براي جذب گردشگر در ايام ديگر سال بسيار مؤثر است.

الياسي افزود: همچنين ميتوان با همكاري آموزش و پرورش براي كاهش ترافيك از فضاي پاركينگ دستگاههاي اجرايي و حياط مدارس براي پارك خودروهاي مسافران استفاده كرد.

مدت زمان طرح ترافیک در میدان امام(ره) افزایش یافت

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به افزایش یک ساعته طرح ترافیک در میدان امام(ره) عنوان کرد: با توجه به افزایش سفر به مرکز شهر به منظور تأمین نیاز آخر سال و شب عید شهروندان و تردد راحت تر مردم در شورای ترافیک شهرستان همدان یک ساعت به اجرای این طرح اضافه شد.

وی با بیان اینکه مشکل ترافیکی در مرکز شهر به خاطر ساختار شهر همدان است اظهار داشت: مهمترین راهکاری که می تواند به کاهش ترافیک کمک کند توسعه فضاهای خدماتی در خارج از رینگ دوم شهر است تا بسیاری از نیازهای مردم دراین مناطق برطرف شود.

الیاسی از حمایت شورا، شهرداری و کمیسیون ماده 5 در ساخت مراکز خدماتی،درمانی،و ...در حاشیه شهر خبر داد و گفت: امتیازاتی برای افرادی که اقدام به احداث این مراکز داشته باشند داده خواهد شد.

وی در پایان همچنین از مصوب شدن طرحی با عنوان انبوه بر در طرح جامع ترافیک خبر داد و افزود: اجرای چگونگی این طرح در بودجه سال آینده شهرداری دیده شده است.