طرح توسعه کشاورزی نوشدارویی برای اقتصاد بیمار گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح توسعه کشاورزی از جمله اقدامات محوری دولت بوده که به نظر کارشناسان، اگر طبق برنامه و اهداف تعیین شده پیش نرود می تواند تاثیرات نامطلوبی نیز برجای گذارد .

در این راستا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بررسی ابعاد مختلف طرح توسعه کشاورزی افزود: در ستاد توسعه کشاوری 6 هزار و 600 میلیارد تومان در سال گذشته و معادل آن نیز سالجاری با نرخ هفت درصد برای اجرای طرحهای مختلف تخصیص داده شده است.

شناسایی 13 هزار هکتار اراضی مستعد

سید نصیر سید محمدی افزود: تاکنون 13 هزار و 100 هکتار از اراضی مستعد استان برای اجرای طرح توسعه کشاورزی شناسایی شده که سه هزار هکتار از این اراضی تخصیص آب دارد.

وی اظهار داشت: به فضل خدا در سال جاری هزار و 610 هکتار برای واگذاری به افراد اقدام شد و نسبت به سازماندهی تولید برنامه ریزی شده است.

وی عنوان کرد: با تلاشهایی که همکاران داشته اند این وعده بیش از آنچه که انتظار داشتیم عملی شد و تاکنون در مجموع شش هزار هکتار از 13 هزار هکتار اراضی شناسایی شده واگذار شد.

سید محمدی گفت: از این تعداد، یک قعطه پنج هزار هکتاری و دو قطعه 500 هکتاری بوده که از تصویب کمیسیون کشاورزی گذشت.

وی یادآورشد: کل اعتبارات تخصیصی در خصوص اجرای این طرح 260 میلیارد تومان بوده و در مرحله اصلی از 137 میلیارد تومان 90 میلیارد تومان اعتبارات پرداخت شده است که سقف قابل توجهی از اعتبارات به دام و طیور تخصیص یافته است.

650 میلیارد تومان تقاضای تسهیلات ارائه شد

رئیس ساز مان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه ظرفیت استان در جذب اعتبارات زیاد است، اظهار داشت: تاکنون بالغ بر 650 میلیارد تومان تقاضا داریم که خواهان اعتبارات بیشتری هستیم.

سید محمدی گفت: به عنوان نمونه سایت میگو 50 تا 60 میلیارد تومان ظرفیت سرمایه گذاری دارد.

کشاورزی گلستان نیاز به برنامه جامع دارد

همچنین عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس نیز گفت: بخش کشاورزی استان نباز به برنامه جامع برای توسعه و اشتغالزایی دارد.

رحمت الله نوروزی یادآورشد: گلستان سرزمین طلای سفید شناخته شده است و مسئولان ملی شناخت خوبی از توانمندیها و استعدادهای استان دارند و نیاز به برنامه جامع برای تحول در حوزه اشتغالزایی و اقتصادی داریم.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم به این هدف برسیم باید به کشاورزی نگاه جامعی شود.

وی با اشاره به اعتبارات طرح توسعه کشاورزی گفت: انتظار داریم همه مسئولان پای کار آیند و توجه به کشاورزی صنایع تبدیلی، کاشت، داشت، نهاده های کشاورزی و ... توجه شود.

اعتبارات طرح کشاورزی فقط عقد قرارداد شده است

وی گفت: از 197 میلیارد تومان اعتبارات طرح توسعه کشاورزی تاکنون 138 میلیارد تومان مصوب شده است وفقط عقد قرارداد با بانک شده است.

نوروزی یادآورشد: باید بروکراسی اداری تسهیل شود و مسئولان کمک کنند تا کشاورزی قوت گیرد زیرا اکنون کشاورز به سیستم های بانکی بدهکار است و باید شرایط دریافت تسهیلات آسان شود.

ایجاد فرصت شغلی برای افراد جویای کار در عرصه های قابل واگذاری کشاورزی از مهمترین اهداف طرح توسعه کشاورزی است که اجرای آن از سال قبل در گلستان شروع شده است.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که سالانه 72 نوع محصول در آن تولید می شود و در بسیاری از تولیدات رتبه های برتر کشوری را داراست و حجم تولیدات کشاورزی استان بیش از چهار میلیون تن برآورد شده است.