تغییر در شاخصهای جذب هیات علمی در دانشگاه شهید چمران

دکترحسن مروتی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشگاه شهید چمران اهواز با كمبود اعضاي هيأتعلمي مواجه است، افزود: بهطور استاندارد بايد به ازای هر 17 دانشجو يک عضو هيأت علمي وجود داشته باشد اما دانشگاه شهيد چمران به ازای هر 27 دانشجو يک عضو هيأت علمي دارد.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز مهمترين عامل كمبود اعضاي هيأت علمي در این استان را عدم استقبال اعضاي هيأتعلمي phDبرای فعاليت عنوان کرد و اظهار داشت: در فراخوان جذب اعضای هيأتعلمي دانشگاه، تنها 300 نفر متقاضي دانشگاه شهید چمران اهواز بودند كه از ميان آنها 46 نفر واجد شرايط بودند.
وی ادامه داد: اين در حالي است كه نزديک به 2 هزار و 450 نفر واجد شرايط برای جذب در دانشگاه تهران ثبتنام کردهاند.
مروتی، بدي آب و هوا، كمبود امكانات شهری و یکسان بودن حقوق با سایر مناطق خوش آب و هوای کشور را از دیگر عوامل عدم استقبال اعضای هيأت علمی برای فعاليت در خوزستان عنوان کرد.
وی یادآور شد: همچنین اخذ صلاحيت عمومی جذب در خوزستان نسبت به ديگر استانها دشوارتر است كه در حيطه اختيارات دانشگاه نيست، بهطوری كه گاهي يك عضو هيأت علمي نتوانسته در خوزستان صلاحيت عمومي را اخذ كند اما در استانهای ديگر از اين مرحله عبور كردهاست.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود 530 عضو هيأتعلمي در دانشگاه شهيد چمران اهواز مشغول فعالیت هستند، اضافه کرد: از این رو تغییر این دانشگاه تغییراتی در شاخصهای جذب اعضای هیات علمی ایجاد کردیم.
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