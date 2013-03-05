70 تخلف صنفی در قائم شهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شیرخانی صبح سه شنبه در جلسه تنظیم بازار قائم شهر گفت: تغییر قیمت کالاها از طریق سازمان حمایت اعلام می شود.

وی بابیان اینکه برای شناسایی واحد های کشیک بروشورهایی تهیه و در اختیار کمپ های هلال احمر در سطح شهرستان قرارداده می شود، افزود: تعداد پرونده های تخلف صنفی در روزهای اخیر 70 مورد بوده که از این تعداد سه مورد برای طرح شبنم است.

شیرخانی از اختصاص 100 تن سیب و پرتقال به شهرستان خبر داد و گفت: اتحادیه باغداران به غیر از این میزان، 30 تن اضافه به شهرستان سهمیه دهد.

تولید 370 هزار تن مرکبات از باغ های قائم شهر

رئیس جهاد کشاورزی قائم شهر با اشاره به 18 هزار و 400 هکتار سطح مرکبات شهرستان، اظهار داشت: از 370 هزار تن تولید مرکبات شهرستان که 200 هزار تن بعد از برداشت خریداری و 40 هزارتن ذخیره سازی و 15 هزار تن با قرارداد تحویل شرکت تعاونی اتحادیه باغداران شد.

علی درویش نیا، جوجه ریزی در بهمن ماه را با 46 واحد بیشترین و جوجه ریزی در آذر ماه با 26 واحد را کمترین اعلام کرد و افزود: میانگین تولید شهرستان ماهانه هزار و 250 تن و مصرف حدود 20 تن است.

وی تعداد مرغداری های شهرستان را 161 واحد و جوجه ریزی در هرماه را 700 واحد عنوان کرد.

جریمه نقدی 346 میلیون ریالی واحدهای صنفی

رئیس اداره تعزیرات قائم شهر گفت: در 2 هفته گذشته 74 پرونده تخلفات واحدهای صنفی با 346 میلیون ریال جریمه نقدی در شهرستان ثبت شد.

عباس طالبی اظهار داشت: دلیل تخلفات عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم صدور فاکتور و برگزاری حراج بدون مجوز قانونی ، نگهداری کالاهای قاچاق اعلام بوده است.

قائم شهر، دومین شهر پرتراکم کشور است.