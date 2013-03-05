اهدای عضو از افراد مرگ مغزی نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری در مورد برطرف شدن خلاءهای قانونی اهدای اعضا بدن پس از مرگ مغزی، گفت: تصویب قوانین در این حوزه به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و شرعی کار چندان سادهای نیست و به آسانی نمیتوان در قالب تصویب قانون چنین رویکردی را در جامعه افزایش داد.
وی با تأکید بر اینکه اهدای اعضا بعد از مرگ مغزی نیازمند فرهنگسازی در جامعه است، افزود: تا زمانی که اهدای عضو بیماران مرگ مغز به فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل نشود، نمیتوان شاهد تغییر چشمگیری در وضعیت اهدای عضو در کشور بود.
شهریاری با تأکید بر اینکه هم اکنون بیماران نیازمندان بسیاری در سراسر کشور منتظر پیوند اعضا هستند، گفت: در شرایطی که بیماران زیادی در لیست انتظار برای پیوند اعضا هستند تنها یک عزم ملی و همافزایی عمومی میتواند باعث رفع این مشکل در کشور شود.
وی همچنین در مورد اینکه آیا برای کسی که کارت اهدای اعضا دارد، میتواند شرط اجازه خانواده، شرطی تعیین کننده در اهدای عضو باشد، گفت: به هر حال خانواده فرد نیز نسبت به او دارای حقوقی هستند که به آسانی نمیتوان این حقوق را از آن ها گرفت و تنها به رضایت خود فرد پیش از مرگ اکتفا کرد و در این میان تنها آموزش و فرهنگسازی است که میتواند خواست عمومی برای افزایش گرایش به اهدای عضو را محقق سازد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نبود فرهنگ اهدای عضو را عاملی برای پیدایش قاچاق اعضای بدن انسان خواند و گفت: امروزه برخی سوداگران مرگ و افراد سودجو از احتیاج مبرم بیماران نیازمند عضو سوءاستفاده کرده و با واسطهگری در مورد پیوند اعضا رقمهای نجومی را برای واسطهگری فروش یک عضو دریافت میکنند که با خواست همگانی باید دست چنین افرادی کوتاه شود.
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