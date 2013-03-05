همه دغدغه های هنرمند ایلامی/مسئولان به موسیقی سنتی توجه کنند

بهادر مرادخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از کودکی آوازهای زیبایی را که می شنیدم تقلید می کردم و آنها را می خواندم ولی فعالیت رسمی ام از سال1367 زیر نظراستاد صادق علی کرمی آغازشد و در آن سال به فراگیری ردیف های آوازی استاد محمود کریمی پرداختم.

هنرمند موسیقی و آواز با بیان اینکه ابتدا کنسرت هایی در شهر ایلام و بعدها اجراهایی در سایر استان های کشور داشته است، افزود: تاکنون بیش از 30 اثر درشبکه های سراسری صداو سیما و شبکه های بین المللی پخش شده اند و اولین اثری که ضبط شد درسال 1373 بود.

وی با اشاره به اینکه اولین اثر موسیقی که در ایلام تولید شد حاصل زحمات صادق علی کرمی بود، یادآور شد: این اثر دیپلم افتخار کشوری را کسب کرد و اولین اثر ارکسترال موسیقی درسال 81 با اجرای من و آهنگ سازی عبدالرضا تنهایی بود .

بهادر مرادخانی اضافه کرد: سالها بعد نیز آثار فاخر موسیقی توسط هنرمند خوب ایلامی آقای مازیار فرخ سرشتی تولید شد که بعدها چند اثر از آثار ایشان را بنده اجرا کردم و آخرین کاری که با ایشان داشتم اثر برگزیده ارکسترال مراکز صداوسیمای کشور شد.

هنرمند موسیقی و آواز با اشاره به بهترین اثر تولیدی از دیدگاه خود، بیان داشت: بهترین اثر تولیدی کاری به نام "دالگ" یاهمان مادر بود که اجرای این کار را به احترام مادرم که درقید حیات نیست خواندم احساس می کنم چون در هنگام خواندن مادرم مخاطب بود حس خاصی به من دست داد و احساس می کنم این اثر برایم از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار است.

وی بابیان اینکه به ادبیات ایران به ویژه اشعار بزرگان و شعرو ادب فارسی علاقه زیادی دارد، تصریح کرد: زمانی که این اشعار را با صدای زیبای استاد محمدرضا شجریان می شنیدم واقعا منقلب می شدم حتی گاهی اوقات با این اشعار و آوازها اشک می ریختم.

بهادر مرادخانی افزود: در دوران جنگ تحمیلی که مردم از ترس بمباران های هوایی در کوه های اطراف پناه می گرفتند و چادر می زدند من پول توجیبی ام را می گرفتم به جای خرید خوراکی های کودکانه، باطری می خریدم و از طریق یک دستگاه ضبط و صوت که داشتیم آثار استاد شجریان را گوش می دادم.

وی در ادامه بیان کرد: من در همان زمان هم به معنی اشعار حافظ دقت زیادی می کردم شاید علت اصلی علاقه مندی به آواز موسیقی سنتی همین گوش دادن های عمیق بود.

هنرمند موسیقی و آواز اظهار داشت: در اجرای موسیقی سنتی از آثار شاعران بزرگ و نامدارمانند حافظ، سعدی، مولوی والبته اشعار رهی معیری استفاده می کنیم و در بخش کارهای فلکور از اشعار شاعرای نامی استان مرحوم غلامرضا خان ارکوازی، آقایان ظاهر سارایی، حبیب اله بخشوده و حمید یعقوبیان بهره می گیریم.

بهادر مرادخانی به گرایش جوانان به موسیقی پاپ اشاره کرد و گفت: گرایش جوانان به موسیقی پاپ را باید در آثاری که به صورت حجمی چه از طریق رسانه ها و چه به صورت آزاد در اختیار جوانان قرار می گیرد جستجوکرد، واقعیت امر این است که ما ذائقه جوانان را خراب کرده ایم وقتی که آهنگساز و خواننده مابر اساس نیاز جوان اثری تولید نکند طبیعی است که گرایش او به سمت موسیقی می رود که ریشه و اساسش ایرانی و از جنس دل او نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: البته هرکدام از موسیقی ها مخاطب خاص خودشان را دارند نمی شود گفت که همه موسیقی پاپ را می پسندند یا موسیقی سنتی، ولی باید این واقعیت راقبول کرد که متأسفانه بیشتر جوانان ما گرایش به موسیقی هایی دارند که اشعارشان وزانت و استخوان بندی شعر فارسی را ندارند و آهنگ ها هم بیشتر آهنگ های مصرفی هستند تا اینکه آهنگ هایی باشد با بار عاطفی و حاوی پیام های هنری خاص.

هنرمند موسیقی و آواز به خوانندگی پاپ در استان ایلام اشاره کرد و افزود: این سبک از موسیقی در ایلام نوپاست، عدم آشنایی علاقه مندان موسیقی پاپ با اصول علمی و آمادگی موسیقی و تقلیدی صرف متأسفانه باعث شده که نتوانند جایگاه اصلی خودشان را درعرصه هنر کشور پیداکنند البته استعدادهای خوبی وجود دارد ولی نیاز به فعالیت بیشتر دارد.

وی اضافه کرد: در زمینه آموزش موسیقی امروزه آشنایی با اصول علمی هنری موجب صرفه جویی در زمان می شود آموزش تجربی رانم یتوان انکار کرد اما زمانی می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که آمیخته با علم روز باشد روش های آکادمیک بسیار مؤثر هستند درصورتی که هنرمند موسیقی از تجربیات اساتید هم بهره گیری کند.

بهادر مرادخانی در ادامه اظهار داشت: برای علاقه مندان به این هنر، انجمن موسیقی کلاس های متنوعی دارد که فضای مناسب برای رشد و پرورش استعدادهای هنری و بیشتر رشته های موسیقی در این انجمن تدریس می شود.

وی تصریح کرد: یک اثر زمانی ماندگار است که هدفی را دنبال کند و الهام گرفته از یک اندیشه خلاق باشد، هنری که خواسته های جامعه، درد توده مردم، شادی ها و غم ها و اهداف آرمانگرایانه رادنبال کند ماندگاریش تضمین می شود.

وی در ادامه بیان داشت: یک هنرمند زمانی انگیزه خلاقیت را درخود می بیند که مخاطب خاص خود راداشته باشد حضور مخاطب و نظر دادن مخاطب در زمینه فعالیت یک هنرمندی یعنی تشویق و ترغیب هنرمند برای فعالیت های بیشتر. نفس مخاطب زندگی هنری هنرمند را به ارمغان می آورد.

هنرمندموسیقی و آوازبه مخاطبان موسیقی سنتی اشاره کرد و افزود: مخاطبین موسیقی سنتی را معمولا جوانان و بزرگسالان بر اساس نگرش آنان به فرهنگ و ادبیات ایرانی شامل می شود افرادی که به موسیقی سنتی علاقه مندند بیشتر درونگرا و اهل تجزیه و تحلیل هستند که این امر موجب می شود که نوجوانان و کودکان گرایش چندانی به این نوع موسیقی نداشته باشند.

بهادر مرادخانی اظهارداشت: به نقد اعتقاد زیادی دارم به خصوص در زمینه موسیقی البته اگر نقد علمی و منصفانه باشد، نقد باعث شکوفایی وبالندگی هنر موسیقی است.

وی به نقش مدیران فرهنگی در زمینه موسیقی استان اشاره کرد و گفت: مدیران فرهنگی می توانند با درایت و البته جسارت موانع ومشکلات موسیقی استان را بررسی کنند و برای رفع مشکلات چاره اندیشی کنند استان ایلام جراحت های زیادی برتن و چهره دارد و مرهم این جراحت ها هم چیزی جز مرهم اعجازگر هنر نیست، هنر موسیقی تنها هنری است که نقطه مرکزی احساسات انسان را تحت تأثیر قرار می دهد چرانباید با این هنر به مبارزه با افسردگی و خمودگی و یاس نرویم.

وی بابیان اینکه برگزاری جشنواره های هنری به خصوص موسیقی باعث ایجاد انگیزه در بین جوانان و گرایش آنها به فراگیری هنر می شود، افزود: روحیه جمع گرایی، هنجارپذیری و اشاعه فرهنگ و هنر نیز دردل جشنواره ها پدیدار می شود.

هنرمند موسیقی و آواز به موفقیت های خودد رزمینه موسیقی اشاره کرد وگفت: برگزیده آواز در جشنواره های استانی، برگزیده آواز درجشنواره اول موسیقی استان، اخیرا هم برگزیده آواز درجشنواره منطقه غرب کشور البته آثار زیادی از بنده در سالیان گذشته در صداوسیما مورد تقدیر قرار گرفت.

وی اضافه کرد: توصیه من به جوانانی که به فعالیت های موسیقی علاقه مندنداین است که بامطالعه به فراگیری موسیقی بپردازند و به دور از احساسات آنی چراکه علاقه مندی هایی که براساس احساس باشد زیاد دوام نمی آورند هرسازی را که برای فراگیری انتخاب می کنند براساس مطالعه باشد.

بهادر مرادخانی درپایان بیان کرد: امیدوارم متولیان فرهنگ و هنر رسیدگی به حقیقت مشکلات هنرآموزان رامصلحتی نکنند. احیا وحفظ هنر موسیقی نیاز به جسارت و پشتکار دارد حمایت از هنرمندان موسیقی خواسته وانتظار زیادی نیست امید که هنرمندان پیشکسوت وحافظان موسیقی مقامی را فراموش نکنند. ثبت وضبط آثارموسیقی مقامی، جلوگیری از نابودی و به فراموشی سپردن آنهاست. همچنین هنرمندان ما باید همدیگر را تحمل کنند به خاطر حفظ موسیقی استان، جوانان احترام پیشکسوتان را فراموش نکنند و پیشکسوتان نیز اندوخته های خود را دراختیار جوانان قرار دهند.