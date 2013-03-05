  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

با حضور 1200 آزاده/

دومین همایش سراسری آزادگان موصل 2 در اهواز آغاز به کار کرد

دومین همایش سراسری آزادگان موصل 2 در اهواز آغاز به کار کرد

اهواز- خبرگزاری مهر: دومین همایش و گردهمایی سراسری آزادگان اردوگاه موصل 2 صبح سه شنبه در اهواز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی با حضور یک هزار و 200 نفر از آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی که در عملیات خیبر حضور داشتند، برگزار شده است.

در این گردهمایی آزادگان استانهای اصفهان، آذربایجان، خراسان و خوزستان در اردوگاه شهید مسعودیان اهواز گرد هم آمده اند.

گردهمایی آزادگان اردوگاه موصل 2 از امروز به مدت سه روز در اهواز ادامه خواهد داشت.

 بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به ویژه محل آغاز عملیات خیبر (هورالهویزه)، روایتگری هشت سال دفاع مقدس و دیدار از یادمان شهدای هویزه و یادمان شهید چمران از جمله ویژه برنامه های سه روزه این گردهمایی است.

نخستین گردهمایی فرهنگی آزادگان اردوگاه موصل 2، مهرماه سال 89 در مشهد برگزار شد.

کد مطلب 2011830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها