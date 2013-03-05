دومین همایش سراسری آزادگان موصل 2 در اهواز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی با حضور یک هزار و 200 نفر از آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی که در عملیات خیبر حضور داشتند، برگزار شده است.
در این گردهمایی آزادگان استانهای اصفهان، آذربایجان، خراسان و خوزستان در اردوگاه شهید مسعودیان اهواز گرد هم آمده اند.
گردهمایی آزادگان اردوگاه موصل 2 از امروز به مدت سه روز در اهواز ادامه خواهد داشت.
بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به ویژه محل آغاز عملیات خیبر (هورالهویزه)، روایتگری هشت سال دفاع مقدس و دیدار از یادمان شهدای هویزه و یادمان شهید چمران از جمله ویژه برنامه های سه روزه این گردهمایی است.
نخستین گردهمایی فرهنگی آزادگان اردوگاه موصل 2، مهرماه سال 89 در مشهد برگزار شد.
اهواز- خبرگزاری مهر: دومین همایش و گردهمایی سراسری آزادگان اردوگاه موصل 2 صبح سه شنبه در اهواز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی با حضور یک هزار و 200 نفر از آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی که در عملیات خیبر حضور داشتند، برگزار شده است.
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