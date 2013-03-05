تقویت نهاد خانواده، راهکار پیشگیری از خشونت علیه زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مجتهد زاده که برای شرکت در پنجاه و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، در نشست امحاء و پیشگیری از همه اشکال خشونت علیه زنان و دختران، تجارب و اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در زمینه پیشگیری و مبارزه با همه اشکال خشونت برضد زنان و دختران تشریح کرد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه الهی و جایگاه ویژه ای که دین مبین اسلام برای بشر و بویژه زنان قائل شده است، هیچ گونه ظلم و اجحافی را برضد آحاد بشر و بویژه زنان نمی پذیرد.

مجتهد زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران با دیدگاهی جامع به جایگاه زن در خانواده و جامعه می نگرد و با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه در موضوع خشونت برضد زنان، برنامه های کلان و توسعه ای، مصوبات قانونی و سامانه فرهنگی مشخصی را با هدف حفظ شئون خانواده و ارتقای امنیت افراد طراحی و اجرا کرده است.

مشاور رئیس جمهور در ادامه برخی دستاوردها، تجارب و اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در پیشگیری و مبارزه با هرگونه خشونت برضد زنان و دختران تشریح کرد.

وی افزود: در حوزه اقدامات قانونی و حقوقی، لایحه تامین امنیت زنان با هشتاد و یک ماده در سال های 1390 تا 1391 تدوین و در حوزه اقدامات آموزشی- فرهنگی نیز فرصتهای برابر آموزشی با رفع نابرابری جنسیتی و افزایش پوشش تحصیلی و کاهش موانع تحصیل دانش آموزان بازمانده فراهم شده است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده برگزاری نشستهای عمومی و کارگاههای آموزشی از سوی بانوان محلات برای آگاهی افزایی و پیشگیری از شیوه های خشونت را دیگر اقدام عملی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق هدف اعلام شده اجلاس جهانی امسال خواند و گفت: در حوزه اقدامات پژوهشی نیز پیش نویس برنامه اجرائی پیشگیری از آسیبب های اجتماعی و مبارزه با خشونت برضد زنان با رویکردی عدالت محور تدوین شده است.

در حوزه اقدامات بهداشتی نیز این مقام کشورمان به سازماندهی تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر و تامین واحدهای سیار متناسب با نیاز جوامع آسیب دیده به ویژه برای زنان و کودکان اشاره کرد و گفت: بالا رفتن نرخ امید به زندگی برای زنان، غربال گری بیماری های خاص زنان و ایجاد طرح پزشک خانواده، از دیگر اقدامات موثر جمهوری اسلامی ایران بوده است.

مجتهد زاده درباره امور قضائی نیز به تشکیل صندوق حمایت از بزه دیدگان جرم از جمله زنان قربانی خشونت و تاسیس اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان قوه قضائیه و دادگستری استان های کشور اشاره کرد و ایجاد پلیس زن را از نمونه های عملی این خدمات خواند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده کشورمان درباره اقدامات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در امور زنان گفت: تقویت سیاستهای حمایتی اقتصاد خانواده با تمرکز بر زنان و کودکان به عنوان اعضای آسیب پذیر جامعه از جمله برقراری بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار و پرداخت تسهیلات کار آفرینی و خود اشتغالی به زنان، گوشه ای از این اقدامات فراگیر است.

وی ایجاد برنامه اورژانس اجتماعی و تاسیس مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، تاسیس خط تلفن اورژانس اجتماعی و گشایش پایگاههای خدمات اجتماعی با هدف توانمندسازی ساکنان سکونت گاههای غیر رسمی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را از جمله اقدامات حمایتی ایران برای زنان و دختران نیازمند به این خدمات دانست.

تشکیل کمیته ملی حقوق بشردوستانه بمنظور اجرای اقدامات حمایتی و پیشگیرانه در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه مانند بلایای طبیعی و ارائه خدمات به زنان و کودکان در شرایط اضطراری، آخرین بخش از نمونه های مورد اشاره مریم مجتهد زاده در این نشست تخصصی سازمان ملل بود.

رئیس مرکز زنان و خانواده کشورمان تقویت نهاد خانواده به عنوان اصیل ترین بنیان جامعه و پایبندی به اخلاق و معنویات با رعایت شئون انسانی و احترام به تنوع فرهنگی را دو محور مهم در پیشبرد طرح های پیشگیری و امحاء خشونت برضد زنان دانست و پیشنهاد کرد این دو محور، در چارچوب سند نهائی اجلاس امسال سازمان ملل مورد توجه جدی قرار گیرد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز زنان و خانواده کشورمان در این سفر علاوه بر شرکت در نشست ها و میزگردهای جانبی اجلاس جهانی کمیسیون مقام زن، با مقامات شرکت کننده از سایر کشورها نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.