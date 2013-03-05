امام موسی صدر مصداق جمع عقل عملی و نظری است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس هایی از تاریخ تمدن جهان در لبنان "هلیوپلیس - شهر خورشید" با هدف پاسداشت امام موسی صدر، اندیشمند ربوده شده عصر روز دوشنبه 14 اسفندماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار شد.

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم در این مراسم پاسداشت به بررسی ویژگیهای شخصیتی امام موسی صدر پرداخت و گفت: امام موسی صدر اهل دانش و معلم مدارا است.

وی افزود: خدمت امام موسی صدر در تاریخ ماندگار خواهد ماند و پایدار است و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه عقل عملی برای ما مبهم است گفت: ما چندان هم علاقه نداریم در مورد آن بدانیم. نخبگان جامعه ما دو گروه هستند. گروهی اهل عقل نظری و گروهی دیگر عقل عملی قوی دارند. گروهی هم جامع این دو عقل هستند.

وی تصریح کرد: یکی از مصادیق جمع عقل عملی و نظری امام موسی صدر است. او هم عالم است و هم می‌توانست در لبنان رئیس مجلس اعلای شیعیان باشد. یعنی رئیس مجلس یک اقلیت دینی در لبنان بود که فراتر از یک شخصیت متعلق به اقلیت بود و شخصیتی جهانی دارد.

استاد فلسفه دانشگاه تهران یادآور شد: غیبت امام موسی صدر برای اسلام معاصر یک فقدان و خسران است و مطمئناً امام موسی صدر در تاریخ اسلام و تشیع و به طور کلی در تاریخ ماندگار است.

در ادامه این نشست مهدی فیروزان مدیر عامل شهر کتاب نیز گفت: پدیده‌های تاریخی یک ظاهر دارند و یک باطن دارند. اما به میزانی که پدیده‌های تاریخی پیامشان را صریح‌تر و کامل‌تر و روشن‌تر بیان می‌کنند انسان امروز را با تاریخ خودشان آشنا می‌کنند.

وی افزود: امام موسی صدر معمار گفتگو در لبنان بود. شیعیان برای گفتگو با سایر اقوام به همطرازی با آنها نیاز داشتند که آنرا امام موسی صدر برایشان به ارمغان آورد.

در ادامه این نشست علی الحبحاب سفیر لبنان در ایران نیز گفت: شهر بعلبک در لبنان نشان دهنده گفتگوی ادیان و فرهنگها بوده است. این شهر شاهد عبور کاروان کربلا بوده است. سر امام حسین(ع) در شمال شهر بعلبک قرار دارد. همچنین حضرت سیده خوله(س) دختر امام حسین(ع) که در اثر جراحات ناشی از سفر شهید شده در این شهر مزارش قرار دارد.