استقرار 80 آتش نشان و راننده در آمل برای روزهای پایانی سال

سرآتش نشان دوم بهزاد نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده باش کامل آتش نشانان زیر پوشش این سازمان برای روزهای آخر سال و چهارشنبه آخرسال خبر داد.

وی افزود: سه گروه سيار با تعداد 12 مامور در اماكن پر تردد شهري شامل کنار پل معلق، سه راه جانبازان و ميدان 17 شهريور آمل به عنوان كشيك پيش از نوروز با هدف امداد رساني فوري در حوادث احتمالي در اين ايام، مستقرخواهند شد.



سر آتش نشان دوم نعمتی اضافه کرد: به منظور پوشش مناسب حوادث احتمالي مراسم چهارشنبه سوري، چهار خودروي آتش نشاني به همراه 12 مامور در قالب چهار گروه سيار در چهار نقطه از شهر در مقابل فرمانداري، ميدان قائم، راهنمايي و رانندگي و شهرك مرواريد مستقر خواهند شد.



وي افزود: كشيك پيش از نوروزی سازمان آتش نشانی شهرداری آمل از تاريخ 19 اسفندماه تا 30 اسفند ماه برقرار است.



مدیر عملیات سازمان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري آمل ابراز اميدواري كرد آخرين روزهاي منتهي به سال جديد براي شهروندان روزهاي بدور از حادثه و خوش باشد .



سرآتش نشان دوم بهزاد نعمتی گفت: برای این اقدام تعداد 80 آتش نشان و راننده با استقرار در هشت گروه ثابت و سيار برای پوشش احتمالی حوادث و آتش سوزی های اين ايام آماده باش بکارگیری خواهند شد.



وی افزود: امدادرسانی ها در روزهای پایانی سال در قالب پنج ایستگاه ثابت آتش نشانی مستقر در سطح شهر و 3 ایستگاه سیار در اماکن پرتردد شهر برقرار است.



وی از شهروندان خواست تا سرود شاد زندگي را در صداي مهيب انفجار و مواد محترقه به سكوت و غم و شادي های سال جدید را به آتش خانمان سوز تبديل نكنند.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.

