فراهم شدن مقدمات ساخت فیلمی درباره حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاري مهر، سید محمد حسینی شامگاه دوشنبه 14 اسفند در نشست مشترک مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسئولان آستان مقدس قم گفت: حرم حضرت معصومه(س) تأثیرگذاری بسیاری بر عاشقان خاندان عصمت و طهارت دارد.



وی با ابراز خرسندی از انجام فعالیت های گسترده فرهنگی در آستان مقدس قم و اعلام حمایت ورازت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این فعالیت ها گفت: امروز بسیاری از زائران خارج کشور به حرم حضرت معصومه(س) مشرف می‌شوند و خوشبختانه امروز فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای در آستان مقدس قم انجام شود.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با اجرای این برنامه‌های فرهنگی گسترده می‌توان از اقبال گسترده نسبت به این مکان قدسی بهره‌برداری لازم را کرد و ما نیز امیدواریم که بتوانیم همکاری لازم را با آستان مقدس حضرت معصومه(س) داشته باشیم.



وی با اشاره به اهتمام وزارت ارشاد به حرم کریمه اهل بیت(ع) اضافه کرد: هر سال جشنواره رضوی از حرم کریمه اهل بیت آغاز شده و دهه کرامت با مراسمی که از قم برگزار می‌شود شروع می‌شود و با ولادت امام رضا(ع) در مشهد خاتمه می‌یابد.



حسینی درباره تهیه فیلمی درباره حضرت معصومه(س) بیان کرد: با توجه به تجربه فیلمی که درباره حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تولید شد می‌توان فیلم وزین‌تری را در مورد حضرت معصومه(س) تولید کرد و کارهای مقدماتی نیز در این زمینه انجام شده است و در این زمینه می‌توانیم با یک تهیه کننده و کارگردان وارد مذاکره شویم.



وی با اشاره به اینکه امروز در حرم حضرت معصومه(س) شرایط خوبی برای استقبال از زائران داخلی و خارجی و به ویژه مسئولان کشورهای دیگر فراهم شده است، گفت: بسیاری از مسئولان و بزرگان از کشورهای دیگر، علاقه زیادی به حضور در حرم حضرت معصومه(س) را دارند.



راه‌اندازی خبرگزاری آستان مقدس قم



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آمادگی وزارت ارشاد برای همکاری در زمینه راه‌اندازی خبرگزاری آستان مقدس قم، به صدور مجوز سه پایگاه خبری اشاره کرد و گفت: ابتدا باید فعالیت در این زمینه به صورت پایگاه خبری آغاز شده و پس از مدتی فعالیت و بررسی می‌توان آن را به خبرگزاری با زبان‌های متنوع ارتقا داد تا مردم ایران و دیگر کشورها در جریان اخبار، گزارش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی بخش‌های مختلف آستان مقدس قم قرار گیرند.



وی درباره راه‌اندازی خانه فرهنگ دیجیتال بیان کرد: در استان‌های دیگر که شرایط مهیا شده نسبت به راه‌اندازی خانه فرهنگ یا مجتمع فرهنگی دیجیتال اقدام کرده‌ایم و آماده هستیم که خانه فرهنگ دیجیتال را در حرم حضرت معصومه(س) راه‌اندازی کنیم.



حسینی با اشاره به بخشی از جشنواره فیلم فجر که گروه‌های مختلف فیلم‌های جشنواره را بررسی کرده و به بخش‌های مختلف فیلم از نگاه خود جایزه می‌دهند، گفت: امسال 54 نهاد و دستگاه در این بخش مشارکت داشتند و آستان مقدس حضرت معصومه(س) نیز می‌تواند در این زمینه مشارکت کرده و به طور مثال فیلم‌هایی با مضمون معنویت، زیارت و... را مورد توجه و تقدیر قرار دهد.



ایام شهادت حضرت فاطمه(س) در تعطیلات نوروز به حاشیه نرود



نایب التولیت آستان مقدس قم نيز در اين ديدار با اشاره به قرار گرفتن ایام فاطمیه در تعطیلات عید نوروز گفت: باید تمام فرهنگ دوستان و محبان اهل بیت(ع) با همکاری هم و استفاده از رسانه های مختلف، کاری کنند که تعطیلات عید موجب کم توجهی به ایام شهادت حضرت فاطمه(س) نشود.



حجت الاسلام حسین نژاد گفت: حضرت معصومه(س) شهیده هجرت در مسیر ولایت بود.



وی تشکیل حوزه های علمیه و نشر فرهنگ اسلام ناب و انقلاب به سراسر کشور از سوی قم را از برکات وجود حضرت معصومه سلام الله علیها در قم دانست و افزود: این که بانویی با مشقت های زیاد، برای زیارت برادر از مدینه به سمت خراسان حرکت می کند و به گونه ای مسیر را انتخاب می کند که وارد قم می شود، امری حساب شده بود که امروز می توان به فلسفه وجودی این حرکت پی برد.



نایب التولیت آستان مقدس قم جایگاه حضرت معصومه(س) در قم را نشان دهنده جایگاه زن در جامعه اسلامی دانست و گفت: بسیاری از اندیشمندان و بزرگان مسلمان و حتی غیر مسلمان با حضور در این آستان، جایگاه حضرت معصومه(س) را مشاهده می کنند.



تشکیل خدام رسانه‌ای و تخصصی



مدیرکل روابط عمومی آستان مقدس قم نيز در اين جلسه درباره فعالیت این اداره کل در عرصه رسانه و اطلاع رسانی اظهار داشت: در این عرصه با توجه به حضور نیروهای متخصص، اقدامات گسترده ای انجام شده که از جمله آنها می‌توان به تشکیل خدام رسانه‌ای و تخصصی و شورای عالی رسانه آستان مقدس قم اشاره کرد.



حجت الاسلام سید محمد صادقی آرمان با اشاره به تولید بیش از 400 خبر، 52 گزارش تصویری، 540 ساعت پخش زنده و ارسال بیش از 330 هزار پیام کوتاه در 6 ماهه دوم سال اظهار داشت: در عرصه بین الملل نیز علاوه بر فعالیت اداره امور زائران غیر ایرانی زیر نظر معاونت فرهنگی آستان مقدس قم، کارهای سیاست گذاری کلان در این امور در اداره کل روابط عمومی آستان انجام می شود.



وی افزود: ارتباط با مسئولان و اندیشمندان مطرح از کشورهای مختلف و ارتباط با نهاد های دینی فعال در عرصه بین الملل چون جامعة المصطفی العالمیه، مجمع جهانی اهل بیت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و... از فعالیت های بین المللی این اداره می باشد.



مدیرکل روابط عمومی آستان مقدس قم درباره فعالیت اداره ارتباطات و تشریفات آستان مقدس در شش ماه دوم سال جاری، به استقبال از 1788 تن از شخصیت های داخلی و بین المللی اشاره کرد و ادامه داد: در عرصه نمایشگاه نیز روابط عمومی آستان مقدس ورود یافته و نمایشگاه دائمی در 1300 متر مربع در صحن جوادالأئمه حرم مطهر بنا شده است که 25 اسفند ماه جاری به صورت رسمی آغاز به کار می کند.



وی در ادامه به برخی نیازهای موجود بر سر راه فعالیت های روابط عمومی و امور بین الملل در آستان مقدس قم اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه دائمی کتاب ویژه زائران غیر ایرانی و اهدای کتاب به آنها، تقویت شورای رسانه ای آستان، راه اندازی خبرگزاری، خانه فرهنگ دیجیتال و تولید فیلم سینمایی حضرت معصومه سلام الله علیها و ساخت فیلم های کوتاه برای پخش در دهه کرامت از مهم ترین نیازهای موجود می باشد.



