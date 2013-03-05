جهانگردی استاندار حلال مشکلات خوزستان نیست/ نگاه حجازی به قومیتهای دقیق تر باشد

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر اخیر استاندار خوزستان و سایر مدیران استان به استان آستاراخان روسیه اظهار کرد: احساس می کنم استاندار تمام مشکلات استان را حل کرده و قصد دارد نگاهش را به حل مشکلات سایر نقاط دنیا معطوف کند که اینگونه هر مدت به یک کشور سفر می کند.



وی با اشاره به سفر استاندار خوزستان به کشورهای روسیه، عراق، چین، کنیا و .... در مدت اخیر عنوان کرد: اگر رئیس جمهور از استاندار خوزستان به عنوان مسئولی در بخش جهانگردی استفاده می کرد بهتر بود تا اینکه کارهای اجرایی یکی از مطرح ترین استانهای کشور را به دست وی بسپارد.



انصاری با اشاره به اینکه این سفرهای استاندار و هیئت همراه تاکنون هیچ دستاوردی برای استان خوزستان به همراه نداشته، عنوان کرد: این سفرها تاکنون صرفا باعث بالا رفتن هزینه های استان شده در حالیکه تاکنون گزارشی مبنی بر تحقق اهداف سفرهای اخیر استاندار به خارج از کشور منتشر نشده است.



وی در خصوص اینکه استاندار در هر بار سفر به خارج از کشور لباس یکی از قومیت های استان را به تن می کند، تصریح کرد: در مدت اخیر تماس های فراوانی با دفتر بنده در این خصوص از سوی سایر اقوامی که در استان زندگی می کنند برقرار شده و مردم نسبت به این رویه بسیار ناراحت هستند و اعتقاد دارند نباید نگاه استاندار تنها به یک قومیت معطوف شود.



نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه استان خوزستان از قومیت های متعددی تشکیل شده که همه آنها محترم و برای دفاع از خاک کشور شهدای فراوانی تقدیم کرده اند، تاکید کرد: از استاندار چنین استانی به این همه تنوع قومیت بعید است دست به چنین کاری بزند و بر تکرار آن اصرار بورزد. انتظار داریم استاندار در این خصوص کمی هوشمندانه و دقیق تر عمل کند تا باعث دلخوری سایر قومیت های استان نشود.



انصاری تصریح کرد: به گواه همکاران خوزستانیم در مجلس که خودشان هم از قومیت متعددی تشکیل شده اند من به هیچ وجه نگاه قومیتی به مسائل نداشته ام ولی وقتی کاری از بالاترین مقام استان رخ دهد که باعث ناراحتی سایر اقوام شود به شدت ناراحت می شوم و نمی توانم در این خصوص سکوت اختیار کنم.



نماینده مردم آبادان عنوان کرد: از استاندار خوزستان انتظار داریم این رفتارهای نسنجیده و دور از عرف سیاسی و اداری را سریعا پایان دهد که اگر دولتی غیر از دولت فعلی سرکار بود به شدت به اینگونه رفتار تفرقه آمیز وی برخورد می کرد.