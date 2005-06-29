برگزاري جشنواره ملي ورزش ايران درمشهد اتفاقي مهم براي اهالي ورزش و كشورعزيزمان خواهد بود

ناصرحجازي كارشناس فوتبال وسرمربي اسبق تيم استقلال درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با اشاره به ضرورت شكل گيري نهادهاي ورزشي دركشورگفت: اميدوارم روزي فرا رسد كه تجهيزات ولوازم ورزشي توليدي ايران بتواند قابليت رقابت درسطح جهاني را داشته باشد.

وي افزود: اميدوارم برگزاري اين جشنواره كه براي اولين بارانجام شده تداوم يابد وما بازهم شاهد برگزاري اين جشنواره ها در مشهد باشيم.

حجازي تاكيد كرد: دعوت ازاهالي ورزش وقهرمانان رشته هاي مختلف ورزشي واستفاده ازتجربيات موجود دركشورعلاوه برايجاد سرعت درروند روبه رشد ورزش قطعا موجبات ارتقاء ورونق اين جشنواره را فراهم خواهد ساخت.