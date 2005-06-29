ناصرحجازي كارشناس فوتبال وسرمربي اسبق تيم استقلال درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با اشاره به ضرورت شكل گيري نهادهاي ورزشي دركشورگفت: اميدوارم روزي فرا رسد كه تجهيزات ولوازم ورزشي توليدي ايران بتواند قابليت رقابت درسطح جهاني را داشته باشد.
وي افزود: اميدوارم برگزاري اين جشنواره كه براي اولين بارانجام شده تداوم يابد وما بازهم شاهد برگزاري اين جشنواره ها در مشهد باشيم.
حجازي تاكيد كرد: دعوت ازاهالي ورزش وقهرمانان رشته هاي مختلف ورزشي واستفاده ازتجربيات موجود دركشورعلاوه برايجاد سرعت درروند روبه رشد ورزش قطعا موجبات ارتقاء ورونق اين جشنواره را فراهم خواهد ساخت.
ناصرحجازي در گفتگو با" مهر":
برگزاري جشنواره ملي ورزش ايران درمشهد اتفاقي مهم براي اهالي ورزش و كشورعزيزمان خواهد بود
ناصرحجازي كارشناس فوتبال و سرمربي اسبق تيم استقلال درگفت: اميدوارم روزي فرا رسد كه تجهيزات ولوازم ورزشي توليدي ايران بتواند قابليت رقابت درسطح جهاني راداشته باشد.
ناصرحجازي كارشناس فوتبال وسرمربي اسبق تيم استقلال درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با اشاره به ضرورت شكل گيري نهادهاي ورزشي دركشورگفت: اميدوارم روزي فرا رسد كه تجهيزات ولوازم ورزشي توليدي ايران بتواند قابليت رقابت درسطح جهاني را داشته باشد.
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