حفاظت از عرصه های منابع طبیعی یك وظیفه ملی و انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم پیری در جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت هفته درختكاری در شهرستان کامیاران خواستار توجه ویژه برای اشاعه فرهنگ حفاظت از عرصه های منابع طبیعی شد.

وی با اشاره به نقش و تاثیر عرصه های زیست محیطی و منابع طبیعی در سالم نگه داشتن زندگی انسان ها افزود: لازم است با بكارگیری و استفاده از شیوه های تبلیغی گوناگون فرهنگ توجه و اهمیت به منابع طبیعی در درون جامعه نهادینه شود چرا كه عرصه های منابع طبیعی میراثی ماندگار هستند كه آیندگان هم از آن سهم دارند و نباید اجازه داده شود افراد سودجو با انجام برنامه های مخرب این عرصه ها را تخریب كنند.

معاون فرماندار كامیاران توجه به ارتقای كیفیت آموزش ها و مشاركت دادن مردم در بحث حفاظت و پاسداری از عرصه های منابع طبیعی را یك ضرورت دانست و ادامه داد: با آموزش و اطلاع رسانی می توان فهم و درك عمومی را بالا برد.

حفاظت از منابع طبیعی نیازمند آموزش بیشتر است

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان كامیاران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بحث آموزش و اطلاع رسانی در ارتقاء سطح دانش و آگاهی عمومی بیان کرد: امسال تلاش می شود كه در اجرای برنامه های گرامیداشت هفته درختكاری مردم و به ویژه روستائیان به عرصه ها وارد شوند تا بتوان بیش از بیش مردم را با دغدغه ها و مسائل محیط زیست آشنا كرده و فرهنگ منابع طبیعی را به معارف عمومی تبدیل كرد.

فرزاد حسینی یادآور شد: امسال در هفته درختكاری برنامه های نواختن زنگ سبز در مدارس، مراسم جشن درختكاری، غرص نهال با حضور مسئولان شهرستان در جاده های كمربندی، تپه بلان با همكاری شهرداری، بازدید علمی دانش آموزان از عرصه های منابع طبیعی و پروژه های انجام شده برای آشنایی با فعالیت های زمینه احیاء منابع طبیعی اجرا می شود.

وی گفت: دیدار قضات از عرصه های تخریبی و تصرف شده منابع طبیعی و تشكیل شورای حفاظت از اراضی ملی، پخش كتب و جزوات آموزشی در رابطه با اهمیت منابع طبیعی، نهال كاری محدوده آماده شده سد گاوشان به مقدار 150 هكتار، در اختیار قرار دادن نهال رایگان به دهیاران روستاهای دارای طرح هادی و توزیع نهال در بین شهروندان به صورت رایگان از دیگر برنامه های اداره منابع طبیعی شهرستان كامیاران در هفته درختكاری است.

رئیس اداره منابع طبیعی كامیاران افزود: سال گذشته مقدار 100 هكتار از اراضی شهرستان از محل اعتبارات استانی و خشك سالی نهال كاری شده است.

گفتنی است شهرستان كامیاران در حال حاضر 96 هزار هكتار مرتع و 40 هزار هكتار پوشش عرصه جنگل دارد كه برای حفاظت از آن نیاز به مشاركت همگان است.