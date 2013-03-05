4500 تن ماهيان گرم آبي و سردآبي در همدان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي دولو افزود: این میزان تولید در 944 واحد آبزي پروري در استان همدان انجام شده است.

وی گفت: از اين ميزان هزار و 450 تن شامل ماهي گرم آبي و سه هزار و 50 تن شامل ماهي سردآبي است.

علي دولو افزود: همچنين در اين مدت دو ميليون قطعه انواع ماهيان زينتي در 24 کارگاه توليد و پرورش يافته است.

وي ادامه داد: تکثير 82 ميليون عدد تخم ماهي قرل آلا، توليد و پرورش 20 ميليون قطعه بچه ماهي قزل آلا، رهاسازي هشت ميليون قطعه بچه ماهي قزل آلا و 500 هزار قطعه انواع ماهي گرم آبي(کپور ماهيان) در واحدهاي آبزي پروري برای توليد ماهيان بازاري، توزيع 250 هزار قطعه بچه ماهي قزل آلا به صورت ترويجي و توزيع 130 هزار قطعه انواع بچه ماهي گرم آبي به صورت مشارکتي و ترويجي از ديگر امور به شمار مي آيد.

دولو اظهار کرد: عقدقرارداد براي اجرا کلاسهاي آموزشي طبخ آبزيان، عقدقرارداد براي اجرا کلاسهاي آموزشي آبزي پروران که در مجموع پنج هزار نفر روز بوده، اجراي 11 برنامه راديويي و پخش پيام هاي ترويجي از طريق رسانه هاي استاني نیز از برنامه هاي آموزشي شيلات است.

وي در ادامه با اشاره به اينکه اعتبارات فني اعتباري 90-89 کاملا جذب شده است، افزود: دربخش توسعه بخش کشاورزي 23 پرونده با برآورد تسهيلات حدود سه ميليارد توماني به بانک معرفي شد که از اين بين 10 طرح به مبلغ 10 هزار و 800 ميليون ريال عقدقرار شده است.

دولو عنوان کرد: براي ارتقا علمي کارشناسان سه دوره آموزشي به مرکز آموزش پيشنهاد شد که از اين بين برگزاری يک دوره تحت عنوان بهداشت و بيماريهاي آبزيان مصوب شد.