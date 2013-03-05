صندوق حمایت از کارآفرینان دانش آموز تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در دومین روز از نخستین همایش "نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی از منظر تحول بنیادین" که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: کارآفرینان در این راه حتما دچار خطاهایی خواهند شد.باید دانش آموزان و جوانان را مورد حمایت و تشویق های مادی و معنوی قرار دهیم تا قدرت کارآفرینی در آنها رشد پیدا کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی برای استقبال از کارآفرینی در این عرصه بسیار مهم و ضروری است، ادامه داد: باید کاری کنیم که علاقه به کار در میان دانش آموزان رشد پیدا کند. علاقه به کار باعث ایجاد علاقه به ابتکار و در نهایت علاقه به کارآفرینی خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در بحث کارآفرینی بستر مورد نیاز از نظر سند تحول آموزش و پرورش آماده شده است اما از شکل گیری تا تحقق اهداف این سند فاصله زیاد و عمیق است و این فاصله با قدرت و توانایی استادان و معلمان قابل تحقق است.

وی افزود: امروز عنوان استادی را به استادان آچار به دست می دهیم و عنوان علمی را به صاحبان فنی و حرفه ای می دهیم. استاد صرفا استادی در قالب های نظری نیست بلکه امروز استادکار فنی و حرفه ای نیز یک استاد است و ارزش کار او برابر با ارزش کار استاد است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه اصلاح فرهنگ عمومی جامعه نسبت به استقبال از این فعالیت ها در این عرصه بسیار مهم خواهد بود گفت: اصلاح ذهنیت دانش آموزان که در دوران تحصیل آنها در آموزش و پرورش شکل می گیرد و جذب آنها در فنی و حرفه ای به آینده کشور بسیار کمک خواهد کرد.

وی سپس به سند تحول بنیادین اشاره کرد و گفت: برای ایجاد یک تحول اساسی در آموزش و پرورش این سند با مبانی متعدد به ابعاد مختلف آموزش و پرورش پرداخته و اسلام را مبنای تعلیم و تربیت قرار داده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آموزش و پرروش با تبیین این سند درصدد تربیت نسل آینده متناسب با ارزش های الهی است که در آن معلم نقش و جایگاه اول را دارد.

مصباحی مقدم با اشاره به موضوع کارآفرینی، خاطرنشان کرد: در گذشته در آموزش های ما بیشتر توجه به آموزش های نظری مد نظر بود و این موضوع باعث کم رنگ شدن آموزش های عملی و کاربردی شد و از طرفی اتکا به قدرت حفظ کردن در دانش آموزان تقویت شد.

وی با بیان اینکه دانش آموز پر از سوال است و باید به این سوالات پاسخ مناسبی داده شده تصریح کرد: این سوال است که انسان ها را تکامل می بخشد. رویکرد تحولی آموزش و پرورش به سمت میدان دادن به این سوالات و جستجوگری دانش آموز است که دانش آموز باید در دبستان شروع کند و در دبیرستان بر مبنای این پرسش ها و پاسخ ها حرکت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه آموزش نباید با تکیه بر محفوظات باشد بلکه باید تکیه بیشتر بر اقدامات عملی و کاربردی باشد، خاطرنشان کرد: توجه بیشتری که در مقطع متوسطه در هنرستان ها به این موضوع داده شده است حکایت از این دارد که به دنبال تربیت نوجوانان و جوانان خلاق و کارآمد هستند.

مصباحی مقدم اضافه کرد: همه دانش آموزان نمی توانند کارآفرین باشند اما باید روی آنها سرمایه گذاری کرد تا عرصه برای خلاقیت و نوآوری آنها فراهم شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: خوشبختانه در ایران، ما با زمینه ذهنی مناسبی برای کارآفرینی روبرو هستیم و جوانان زیادی داریم که اگر به آنها میدان بدهیم کارآفرینان خوبی خواهند شد.

وی با بیان اینکه باید به دانش آموزان اجازه دهیم تا خطا و اشتباه کنند تا بتوانند راه صحیح را پیدا کنند، اظهار کرد: اگر بنا را بر این بگذاریم که هیچ خطایی نباید رخ بدهد، هیچ ابتکاری نیز پدید نخواهد آمد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب در جامعه ما اقبال به تفکر و خلاقیت رشد پیدا کرده است، گفت: ما فاصله زیادی تا واقعیات و اهدافی که باید به آنها دست پیدا کنیم داریم. ورود مهارت زندگی و شغلی مطابق با سند تحول باعث افزایش خلاقیت در فنی و حرفه ای می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در آموزشهای جدید و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آموزش مهارت زندگی و مهارت های شغلی جزو آموزش هایی است که وارد شده و در این میان توجه بیشتری نیز به آموزش های فنی و حرفه ای شده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: اینکه همه فرزندان ما باید به دانشگاه بروند و به آموزه های انتزاعی و نظری روی بیاورند صحیح نیست. ما فقط نظریه پرداز نمی خواهیم باید جهت گیری دانشگاه های ما به سمت عملی و کاربردی شدن باشد.