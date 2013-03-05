به گزارش خبرنگار مهر،‌ بعد از بازيهاي المپيك 2012 لندن و اوج اخبار منتشره مبني بر تعليق احتمالي فدراسيون كشتي كشورمان از سوي فيلا،‌كميته روابط بين المللي فدراسيون به رياست مهدي خالدي تحت فشار زيادي قرار داشت. اين در حالي بود كه نامه نگاري هاي فيلا از يك سو و فشار رسانه ها براي حل ديپلماتيك مشكل تعليق ايران از سوي ديگر،‌ وضعيت بسيار بحراني را براي فدراسيون كشتي رقم زده بود.

در همين مقطع حساس مهدي خالدي به دليل برخي موازي كاري ها از سوي ديگر مسئولان فدراسيون كشتي و نامه نگاري با فيلا بدون اطلاع و هماهنگي او صراحتا اعلام كناره گيري و استعفاي كتبي خود را تقديم حجت اله خطيب كرد. هر چند بعدا گفته شد خالدي به دليل كهولت سن و بيماري از اين مسئوليت كناره گيري كرده تا جاي خود رابه نيروي جوان و تازه نفسي دهد،‌ اما اين ادعا هيچگاه اثبات نشد و كميته روابط بين المللي همچنان تا به امروز بلاتكليف ماند و توسط برخي كارمندان اين كميته اداره شد.

پس از اين اتفاقات نوبت به كميته ليگ رسيد كه مدتها بود با سرپرستي عباس نمازيان اداره مي شد. نمازيان نيز كه از داوران قديمي و پيشكسوت كشتي كشورمان محسوب مي شود به هر طريق در راس كميته ليگ حضور يافت و رقابتهاي ليگ برتر كشتي آزاد و به تبع آن ليگ كشتي فرنگي را برگزار كرد.

البته انتقادات زيادي به عملكرد او وارد شد و بسياري از اهالي كشتي حضور نمازيان در كميته ليگ را سقوط آزاد اين مسابقات نسبت به سالهاي گذشته خواندند. هر چه بود نمازيان ماند، اما بعد از پايان جنجالي رقابتهاي ليگ برتر كشتي آزاد و همچنين در اوايل ليگ بي برنامه و ناهماهنگ كشتي فرنگي به يكباره اعلام كرد ديگر جايي در فدراسيون كشتي ندارد!

هر چند متوليان فدراسيون كشتي به دليل تقارن با ميزباني رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران و تعويقي كه در ليگ كشتي فرنگي افتاد اين مساله را همچنان مسكوت و غيرواقعي جلوه دادند، اما به هر حال نمازيان صراحتا اعلام كرد كاري به ادامه رقابتهاي ليگ ندارد و تنها به عنوان مشاور مي تواند از راه دور به كشتي خدمت كند! بدين ترتيب دومين كميته فدراسيون كشتي نيز با استعفاي رئيسش وارد دوران بلاتكليفي شد.

سومين مورد از استعفاهاي سريالي روساي كميته هاي اجرايي فدراسيون كشتي، ربط چنداني به سياست‌هاي مسئولان فدراسيون نداشت و در واقع با اعتراض به عدم انتخاب به عنوان روابط عمومي برتر سال از سوي وزارت ورزش صورت گرفت. محمد مشهدي آقايي مدير كميته روابط عمومي فدراسيون كشتي كه طي ساليان متمادي سابقه همكاري با اكثر روساي فدراسيون را در كارنامه داشت،‌هفته گذشته پس از برگزاري مراسم انتخاب برترين روابط عمومي هاي ورزشي سال در اعتراض به بي توجهي به زحمات او و همكارانش استعفاء داد و او هم به نوعي كميته تحت رياستش را ترك كرد.

هر چند نيروهاي جوان و باانگيزه اين كميته اجازه ندادند طي روزهاي اخير خللي در روال عادي روابط عمومي ايجاد شود، اما آنچه مسلم است كميته اي ديگر از سيستم اجرايي فدراسيون كشتي به جمع كميته هاي بلاتكليف و بدون رئيس پيوست.

گويا استعفاي مشهدي آقايي آخرين مورد از كناره گيري هاي روساي كميته هاي اجرايي فدراسيون نيست و خبر مي رسد رئيس يك كميته ديگر نيز به دليل مسايل مالي و مشكلات قراردادي خود تهديد به كناره گيري و استعفاء كرده است! گفته مي شود رئيس اين كميته بعد از مراجعه به امور مالی فدراسیون‌، براي دريافت يكسال مطالبه معوقه اش با اين پاسخ روبرو شده است:‌ "چون قراردادی با او امضا نشده، حقوقی هم دریافت نخواهد کرد!"

به هر حال طي روزهاي آتي بايد در انتظار استعفاي احتمالي رئيس اين كميته نيز باشيم، ‌چرا كه با توجه به وضعيت وخيم مالي و بدهي هاي ميلياردي فدراسيون كشتي مي توان از هم اكنون تصميم نهايي رئيس مذكور را پيش بيني كرد.