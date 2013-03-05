نظارت ها بر بازار کردستان تشدید می شود/ اجرای طرح ویژه نوروز

فریبرز دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای کنترل قیمت ها در بازار استان کردستان در آستانه سال نو، اظهار داشت: این طرح با هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع به گزارش های مردمی در ایام نوروز در استان اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه کالاهایی که نیاز به نظارت و بررسی دارند به دو دسته تقسیم می شوند، افزود: بخش اول شامل پوشاک، خواروبار، شیرینی، لبنیات، کفش، کیف، ماهی، قند و شکر، روغن، برنج، میوه و تره بار و بخش دوم کالاها شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر، کره، عدس، نخود، لوبیا، ماکارونی، چای، سیب زمینی، پیاز، نان، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی است که باید بر آنها نظارت ویژه انجام شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: این سازمان با نظارت بر مراکز نگهداری کالاها، سردخانه ها، بررسی میزان موجودی کالا و نحوه عرضه و توزیع کالا در راستای تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی گام های اساسی را بر می دارد.

دهقان کار دوم نظارت در این ایام را نظارت بر نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و فروش فوق العاده عنوان کرد و یادآور شد: نظارت در این بخش شامل نظارت بر رعایت سود قانونی و نصب برچسب های قیمت است.

وی با اعلام اینکه یکی دیگر از اقدامات این سازمان در راستای نظارت بر بازار و واحدهای صنفی نظارت بر واحدهای برگزار کننده حراج است، بیان کرد: این واحدهای صنفی باید دارای مجوز اتحادیه صنف مربوطه و دارا بودن پروانه کسب باشند.

فعالیت اکیپ های بازرسی در میدان میوه و تره بار و پایانه های مسافربری

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز اکیپ های بازرسی در میدان میوه و تره بار و پایانه های مسافربری فعالیت می کنند.

دهقان با اشاره به اینکه در حال حاضر و در راستای اجرایی شدن طرح ویژه نوروز 56 نفر بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند، اظهار داشت: همچنین در راستای تنظیم بازار و نظارت بر واحدهای صنفی 20 نفر بازرس اصناف و 400 نفر ناظر افتخاری در سطح استان کردستان فعالیت دارند.

وی از فعالیت گشت های مشترک بازرسی در استان کردستان خبرداد و افزود: این گشت ها با حضور نماینده های ادارات تعزیرات، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان پایانه و حمل و نقل، نماینده اتحادیه واحدهای صنفی و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری انجام می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: اکیپ های بازرسی نیز با بازرسی از واحدهای اقامتی، غذاخوری های بین راهی و مراکز تفریحی و گردشگری استان در راستای نظارت بر این واحد فعالیت می کنند.

دهقان با بیان اینکه کار نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در تمام طول سال انجام می گیرد، یادآور شد: در روزهای پایان سال و نوروز کار نظارت و بازرسی از حساسیت و شدت بیشتری برخوردار می شود.

مشارکت مردم برای نظارت بهتر بر بازار ضروری است

وی با بیان اینکه مردم می توانند شکایات خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اطلاع دهند، بیان کرد: در راستای نظارت بیشتر بر بازار کشیک های ستاد خبری این سازمان آماده ارائه خدمات در مورد شکایات مردم هستند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از فعال بودن شماره پیغامگیر این سازمان خبرداد و گفت: در این ایام به شکایات مردم با حساسیت ویژه ای رسیدگی می شود.

دهقان در پایان اظهار داشت: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحدهاي صنفي اعم از كم فروشي، گرانفروشي و عدم درج قيمت واحدهای مختلف صنفی مراتب را با شماره تلفن 124 و یا با مراجعه به ادارات تابعه در شهرستان ها و در مركز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و موارد تخلف را گزارش کنند.