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۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۴۷

درجريان نشست همسايگان عراق درصنعا

زيباري خواستار همكاري بيشتر كشورهاي همسايه عراق شد

هوشيار زيباري وزيرامور خارجه عراق امروزچهار شنبه از كشورهاي همسايه عراق خواست در زمينه امنيت همكاري بيشتري از خود نشان دهند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزير خارجه عراق درجريان نشست همسايگان عراق درصنعا در بيانيه اي مطبوعاتي اظهار داشت : درخواست عراقيها روشن و آشكار است ما معتقديم همسايگان ما مي توانند نقش موثري را در كمك به ثبات و امنيت درعراق ايفا كنند.

هوشيارزيباري خاطر نشان ساخت: ما تاكنون اين حمايت را دريافت نكرديم اما اميدواريم ابتكارعمل ها وطرحها درسمت وسوي  همكاري امنيتي، اقتصادي و تجاري باشد.

وزيرامورخارجه عراق به همراه شش كشورايران، اردن ، كويت ، سوريه ، تركيه به علاوه مصر30 آوريل گذشته نشست خود را در استانبول تركيه برگزار كردند .

شركت كنندگان درنشست حمايت دولتهايشان را از دولت جديد عراق اعلام كردند وقول دادند همكاري بيشتري را با عراقيها در زمينه مبارزه با تروريسم ازخود نشان دهند.

کد مطلب 201191

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