زيباري خواستار همكاري بيشتر كشورهاي همسايه عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزير خارجه عراق درجريان نشست همسايگان عراق درصنعا در بيانيه اي مطبوعاتي اظهار داشت : درخواست عراقيها روشن و آشكار است ما معتقديم همسايگان ما مي توانند نقش موثري را در كمك به ثبات و امنيت درعراق ايفا كنند.

هوشيارزيباري خاطر نشان ساخت: ما تاكنون اين حمايت را دريافت نكرديم اما اميدواريم ابتكارعمل ها وطرحها درسمت وسوي همكاري امنيتي، اقتصادي و تجاري باشد.

وزيرامورخارجه عراق به همراه شش كشورايران، اردن ، كويت ، سوريه ، تركيه به علاوه مصر30 آوريل گذشته نشست خود را در استانبول تركيه برگزار كردند .

شركت كنندگان درنشست حمايت دولتهايشان را از دولت جديد عراق اعلام كردند وقول دادند همكاري بيشتري را با عراقيها در زمينه مبارزه با تروريسم ازخود نشان دهند.