بازارچه خیریه دانشجویی در دانشگاه کاشان گشایش یافت

محمد شریف زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، غرفه های محصولات غذایی را از دیگر آثار ارائه شده در این نمایشگاه ذکر کرد و افزود: در این بازارچه همچنین غرفه های بازی رایانه و مسابقات ورزشی ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: در آمد حاصل از فروش اجناس این بازارچه صرف کمک به کودکان بی سرپرست خواهد شد.

این بازارچه تا شانزدهم اسفند ماه برای بازدید علاقمندان در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه کاشان جنب دانشکده مهندسی برای بازدید علاقمندان دایر است.

موافقت وزارت علوم با هیات امنای مستقل در دانشگاه کاشان

معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تشکیل هیات امنای مستقل در این دانشگاه خبر داد.

حمیدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با توجه به توسعه دانشگاه، گستردگی و تنوع موضوعات قابل طرح در جلسات هیات امنا و تصمیم گیری بهتر در خصوص موضوعات، درخواست مستقل شدن هیات امنای این دانشگاه به وزارت علوم ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه هیات امنای این دانشگاه در قبل با دانشگاه های شهرکرد و هنر اصفهان تشکیل می شد اظهار داشت: از این پس هیئت امنای این دانشگاه با حضوراعضاء به صورت مستقل تشکیل و به وظایف خود می پردازد.

دکتر محمدی، ترکیب اعضای هیئت امنا را وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، رییس دانشگاه و چهار تا شش نفر از شخصیت های علمی، فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری ( که حداقل دو نفر از آنها بایستی عضو هیات علمی دانشگاه باشند) و رییس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ذکر کرد و افزود: ریاست هیات امنا به عهده وزیر و دبیری آن را رییس دانشگاه برعهده خواهند داشت.

وی با اشاره به پیشنهاد وزیر علوم در خصوص عضویت یکی از خیرین نیز در کلیه جلسات هیات امنا خاطر نشان کرد: یکی از خیرین این دانشگاه نیز برای عضویت در جلسات هیات امنا معرفی می شود.

معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از جمله وظایف و اختیارات هیئت امنا را، تصویب آئین نامه های داخلی، تصویب سازمان اداری دانشگاه، بررسی و تصویب بودجه دانشگاه، تصویب بودجه تفصیلی، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن، تعیین حسابرس و خزانه دار، تصویب آئین نامه های مالی و مالیاتی و تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و دیگر موارد ذکر کرد.