همایش آشنایی با تکنولوژی نانو در دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج همایش آشنایی با نانو با حضور کارشناس ارشد نانو، اساتید گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و دانشجویان علاقمند برگزار شد.

این همایش با همکاری انجمن علمی فیزیک و با محورهای مفهوم نانو، اهمیت فناوری نانو در جهان، حضور نانو در عرصه های مختلف تکنولوژی، جایگاه ایران در فناوری نانو، رشته های مرتبط با تکنولوژی نانو ارائه شد.

در ادامه همایش در رابطه با کاربردهای نانو در رشته های مختلف شیمی، فیزیک، زیست، فنی، پزشکی، کشاورزی و دیگر علوم بحث شد.

مدیر گروه رشته فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز سنندج نیز در این همایش با بیان اینکه حضور نانو کلیتی بر تمامی رشته ها است، اظهار داشت: برگزاری هفتگی سمینارهای نانو و کاربرد آن در رشته های مختلف علاوه بر افزایش دانش دانشجویان در تفهیم گستردگی دانش نانو در حوزه های مختلف نیز موثر است.

گفتنی است در پایان این همایش نشست پرسش و پاسخ با حضور کارشناس ارشد فناوری نانو، اعضای هیئت علمی رشته فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.