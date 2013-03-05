توانمنديهاي کشتي همدان مايه اميد براي ارتقا ورزش استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علي محمد آزاد شامگاه روز دوشنبه در ديدار با رئيس و اعضاي هیئت کشتي استان همدان با قدرداني از زحمات اعضاي اين هیئت، گفت: در کشتي استان همدان بايد انسجامي ايجاد شود و هیئت کشتی با برگزاري ليگ استاني و فعال کردن شهرستان ها اين انسجام را با شناسايي کشتي گيران با استعداد و توانمند و تقويت آنها براي آينده ايجاد کند.

وي با بيان اينکه براي برگزاري ليگ کشتي استان همدان باید شهرداري ها و دستگاههاي ديگر همکاري و کمک کنند، ادامه داد: همه مسائل ورزش را نبايد به دولت واگذار کرد بلکه بايد براي مشارکت بخش خصوصي به عنوان حامي مالي در ورزش استان، به ويژه کشتي تلاش شود.

استاندار همدان با انتقاد از مديران برخي کارخانه هاي استان که به رغم درآمد خوب، به ورزش و مسائل استان توجه ندارند، اظهار داشت: باید مانند استان هاي ديگر زمينه مشارکت صنايع و کارخانه هاي توليدي در ورزش ايجاد شود.

وی گفت: تيمي که توسط بخش خصوصي حمايت مي شود راه را راحت تر طي خواهد کرد و در کشتي نيز بايد به فکر استفاده از مشارکت بخش خصوصي براي تيم داري بود.

آزاد با يادآوري حضور قهرمانان و کشتي گيران استان همدان در تيم استان هاي ديگر، افزود: براي جذب قهرمانان و کشتي گيران استان باید برنامه ريزي شود زيرا تمام اين مسائل ريشه مالي ندارد و در استانهاي ديگر هم وضعيت مالي مانند همدان است.

وي اضافه کرد: با تحقق وعده معاون اول رئيس جمهور در سفر به استان همدان براي کمک به هیئت هاي ورزشي، مبالغي به هیئت ها داده شد که با دريافت بخش ديگري از اين اعتبار به هیئت کشتي استان همدان کمک خواهد شد.

استاندار با تاکيد بر اينکه ورزش با سلامت مردم ارتباط داشته و انگيزاننده جوانان است، بيان داشت: در بخش عمراني و براي توسعه و تجهيز يکي از سالن ها، هیئت کشتي استان همدان باید طرح خود را ارائه دهد.

آزاد اظهار اميدواري کرد در همفکري با هیئت کشتي استان همدان زمينه همکاري اهالي کشتي این استان فراهم شود.

رئيس هیئت کشتي استان همدان نیز همدان را داراي پيشينه مشخص و کارنامه درخشان در رشته ورزشي کشتي ارزيابي کرد.

جلال صابریون با مقايسه وضعيت کشتي استان همدان با استان مازنداران، گفت: استان همدان به رغم محدوديت ها و نبود مسابقات فراوان همچون استان مازندران، ظرفيت بالايي در کشتي دارد به طوريکه مدال هاي ما در مسابقات از مازنداران بيشتر بوده و تعداد ملي پوشان همداني در تيم هاي ملي بيشتر از مازندران است.

صابريون تاکيد کرد: با اين حال سطح انتظارات مردم از کشتي بيشتر از اين است که براي پاسخ به آن همکاري تمامي دستگاه ها با هیئت کشتي لازم است.

رئيس هیئت کشتي استان همدان اظهار اميدواري کرد: در سال 92 نگاه ويژه اي به کشتي به عنوان ورزش اول استان شود.