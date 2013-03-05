پاکستان بازار مناسبی برای صدور کالاهای ایرانی است

نادر میرشکار در گفتگو با مهر گفت: پاکستان فرصت مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری و تجارت است و تجار ایرانی و پاکستانی تا کنون تعامل مناسبی در واردات و صادرات کالا با یکدیگر داشته اند.

وی با بیان اینکه از تعداد 7 بازارچه ی فعال مرزی در استان تعداد 5 بازارچه مرزی فعالیت تجاری گسترده تری را با پاکستان دارند افزود: وجود بیش از یک هزار کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان و مرغوبیت کالاهای ایرانی موجب استقبال مناسبی از تولیدات ایران در این کشور شده است.

وی افزود: در طی 10 ماه ابتدای سال جاری بیش از 232 میلیون دلار کالا به وزن 323 هزار و 37تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان به پاکستان صادرشده است که بیشتر این مبادلات از طریق بازرچه های مرزی پیشین ، میرجاوه ، کوهک و ریمدان صورت پذیرفته است .

میرشکار گفت: در این مدت همچنین تراز تجاری استان با پاکستان مثبت بوده است و نسبت صادرات ایران به میزان واردات از لحاظ ارزش 61 درصد و از لحاظ وزن 44 درصد بیشتر بوده است.