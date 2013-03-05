جایزه ویژه سال 2012 به بانوی ایرانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی، فدراسیون بینالمللی کریکت اعلام کرد که خانم منیر حبیبی به دلیل تلاشهای صادقانه در جهت رشد و آموزش داوران و بازیکنان موفق به دریافت این جایزه ویژه شده است. این افتخار تازه، یک موفقیت بزرگ برای کریکت ایران به شمار میآید که طی دو سال گذشته حرکتی موثر و روبه جلو داشته است.
سعید بهروزی دبیر انجمن کریکت ایران در این خصوص خاطرنشان کرد: به واسطه تلاشهای موثر خانم حبیبی، تاکنون 400 عضو جدید در سه رده سنی زیر 16، زیر 19 و بزرگسالان جذب کریکت شدهاند.
وی اضافه کرد: در پرتو فعالیتهای خوب وی، کلاسهای آموزشی رایگان برای خانمهای علاقهمند به کریکت برگزار شده که در مجموع تاثیر گذار بوده است.
"منیر حبیبی" سرپرستی تیم ملی کریکت بانوان کشورمان را در مسابقات آسیایی تایلند را برعهده داشت که تیم ایران توانست برای نخستین بار عنوان ششمی آسیا را تصاحب کند.
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