طرح شجره نامه نویسی امامزاده های اردبیل ادامه دارد/ تجهیز فعالیتهای فرهنگی مساجد

نادر سقا در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اجرای این طرح در چند سال اخیر در پنج امامزاده به صورت پایلوت آغاز شده و علت توقف آن عدم تامین اعتبار است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در اجرای این طرح مشارکت مستقیم با اوقاف داشته است، متذکر شد: این دبیرخانه همچنان تمایل به ادامه اجرای شجره نامه نویسی دارد.

سقا با یادآوری جمع آوری بیوگرافی مساجد اضافه کرد: مساجد از جمله محورهای مهم فعالیتی است که می تواند علاوه بر فعالیت مذهبی به فعالیتهای فرهنگی و هنری نیز بپردازد.

وی افزود: با استفاده از مساجد برنامه های متنوعی از جمله برگزاری 20 دوره آموزش تخصصی، ساماندهی 25 اثر پژوهشی از جمله آداب حضور در مساجد و برگزاری برنامه های غنی سازی اجرا شده است.

25 هزار جلد کتاب در کتابخانه های کانون موجود است

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان ادامه داد: تلاش شده با ایجاد کتابخانه در کانونهای فرهنگی مساجد زمینه مطالعه علمی و تخصصی برای اعضای کانون و مراجعین دیگر فراهم شود.

وی از وجود 25 هزار جلد کتاب در کتابخانه های کانون خبر داد و متذکر شد: ارتقا کیفی و کمی کتابخانه های کانون مساجد از جمله برنامه های این مراکز فرهنگی است.

سقا همچنین از ساماندهی 91 حلقه تربیتی در مساجد خبر داد و افزود: هدف از حلقه های تربیتی چهره به چهره ایجاد زمینه های تبادل افکار به ویژه در مناطق محروم و روستایی است.