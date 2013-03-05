به گزارش خبرگزاری مهر، این تلسکوپ به بزرگی یک استادیوم فوتبال است و بزرگ ترین چشم به آسمان برای یافتن پاسخی برای سئوالات بی جواب در مورد کائنات خواهد بود.

این تلسکوپ در شیلی در حال ساخت است و در سال 2023 عملیاتی می شود. محل ساخت این تلسکوپ، منطقه سه هزار متری در ارتفاعات کوهستان "سرو آرمازونز" در بخش مرکزی بیابان "آتاساما" در شیلی است.

"تلسکوپ بسیار بزرگ اروپایی" (EELT ) پیشرفته ترین تلسکوپ جهان خواهد شد.

آینه اصلی این تلسکوپ از 798 قطعه شش ضلعی ساخته می شود که نور دریافتی از آسمان را به مجموعه دیگری از آینه ها هدایت می کند.

این پروژه علمی پیشرفته که دارای آینه 39 متری است می تواند 15 برابر بیش از بزرگترین تلسکوپ های اوپتیکی کنونی نور دریافت کند و تصاویر تهیه شده آن 16 برابر دقیق تر و شفاف تر از تلسکوپ فضایی هابل خواهد بود.

تلسکوپ E-ELT با انجام مطالعات دقیق، دانش اخترفیزیکی انسان را از سیارات اطراف ستاره ها، کهکشانهای نخستین، سیاهچاله های ابر غولپیکر و ماهیت ماده کائنات ارتقا خواهد داد.

ساخت این تلسکوپ 900 میلیون پوند هزینه در برخواهد داشت و توسط کنسرسیومی از 14 کشورهای اروپایی و برزیل ساخته خواهد شد.

فناوری های توسعه یافته برای نجوم، همچنین می تواند برای افزایش طول عمر مفصل های مصنوعی زانو ، تشخیص بیماری های چشمی، بهبود عملکرد لیزرهای صنعتی و تحقیقات لیزر همجوشی به کار گرفته شود.