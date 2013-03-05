به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی ظهر سه شنبه در مراسم یادواره شهدای سرخه در محل زائر سرای این شهر با بیان اینکه لباس شهادت برازنده بندگان وارسته خداست، افزود: کسی که در راه خدا کشته می شود، مرده نیست بلکه زنده و جاویده است.

وی تصریح کرد: مقام شهيد به حدي رفيع و با عظمت است که در عالم ملکوت علما و بزرگان و زهاد و عباد با حسرت به جايگاه او مي نگرند.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه اظهار داشت: امام صادق(ع) از رسول خدا (ص) نقل می کنند که پیغمبران، علماء و شهدا سه طایفه ای هستند که انسان را در روز قیامت شفاعت کرده و شفاعتشان نیز نزد پروردگار پذیرفته می شود.

بخشی همچنین در تجلیل مقام مادران شهید گفت: مادران بابصيرت و مومنه کساني هستند که در دامن خود فرزندان را چون نهالي با خون دل و شيره جان پرورش داده و آنان را براي حفظ اسلام و قرآن سپر قرار مي دهند.

وی با بیان اینکه بزرگترين افتخار مادران شهيد مزين بودن آنها به مدال با ارزش شهيد پروري است، افزود: اين فرهنگ بايد در جامعه نهادينه شود.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه در پایان خاطر نشان کرد: زنان امروز نیز با الگو گرفتن از مادران شهید باید فرزندانی را تربیت کنند تا در آینده حافظان حریم اسلام، قرآن و ولایت باشند.

