هشت مدرسه برای اسکان مهمانان نوروزی در گتوند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمد پور صبح سه شنبه در جلسه ستاد استقبال از مهمانان نوروزی با اشاره به ایام پایانی سال و در پیش بودن تعطیلات نوروزی بر استقبال باشکوه و شایسته از میهمانان نوروزی تاکید کرد و اظهار داشت: هدف از تشکیل ستاد نوروزی ایجاد بستری مناسب برای رفاه حال و ایجاد روحیه نشاط در هموطنان و مسافران و میهمانان نوروزی است.
وی افزود: در همین راستا ادارات باید همکاری لازم را داشته باشند و اقدامات ویژه را انجام دهند.
محمدپور عنوان کرد: باید با برنامه ریزی صحیح و هدفمند، استعدادها و جذابیتهای گردشگری و مذهبی شهرستان شناسایی و معرفی شوند تا میهمانان نوروزی از این مکانها استفاده کرده و خاطره ای به یاد ماندنی و جاودانی از شهرستان داشته باشند.
فرماندار گتوند همچنین با اشاره به قابلیتهای شهرستان و دارا بودن مناظر و چشم اندازهای طبیعی افزود: امیدواریم با تمهیدات و ارائه برنامه های مختلفی که در نظر گرفته شده، سفر خوش و به یاد ماندنی در اذهان مسافران و گردشگران باقی بماند تا در سالهای بعد هم به این شهرستان سفر کنند.
وی اضافه کرد: اجرای برنامه ها ی فرهنگی در مراکز تفریحی سیاحتی، برقراری کشیک نانوایی در شهرهای مختلف، برقراری پایگاه امدادی توسط هلال احمر، رفع نواقص روشنایی خیابانهای اصلی در شهرها و برپایی نمایشگاه های کتاب و محصولات فرهنگی از جمله برنامه هایی است که باید توسط ادارات ذی ربط انجام شوند.
گتوند - خبرگزاری مهر: فرماندار گتوند از اختصاص تعداد هشت مدرسه در این شهرستان دبرای اسکان مهمانان نوروزی در گتوند خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمد پور صبح سه شنبه در جلسه ستاد استقبال از مهمانان نوروزی با اشاره به ایام پایانی سال و در پیش بودن تعطیلات نوروزی بر استقبال باشکوه و شایسته از میهمانان نوروزی تاکید کرد و اظهار داشت: هدف از تشکیل ستاد نوروزی ایجاد بستری مناسب برای رفاه حال و ایجاد روحیه نشاط در هموطنان و مسافران و میهمانان نوروزی است.
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