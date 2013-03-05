به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی امروز در همایش ملی رسانه، مردم و اقتصاد مقاومتی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از دلایل نوسانات اقتصاد جهانی را نوسان در بازار انرژی عنوان کرد و گفت: گرچه تحریم آثار منفی در اقتصاد داشته و دارد اما آثار مثبتی دارد و خواهد داشت.

وی تصریح کرد: آثار منفی تحریمها معمولا در کوتاه مدت بیشتر خود را نشان می دهد اما آثار مثبت آن در بلند مدت خود را نمایان می کند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: شوک ارزی ناشی از تحریم اثری کوتاه مدت دارد که نتیجه آن، افزایش قیمت است. اما در بلند مدت تاثیرات خود را بر افزایش صادرات و تولید خواهد گذاشت که البته با تاخیر صورت خواهد گرفت.

حسینی به مصوبه اخیر هیات واگذاری اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، مقرر شده است که طرحهای نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به منظور تکمیل واگذار شود؛ با این امتیاز که دوره تنفسی در پرداخت اقساط برای آنها در نظر گرفته شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه محور اقتصاد مقاومتی مردم هستند، گفت: در مسیر اقتصاد مقاومتی چاره ای جز اینکه به سمت اصلاح ساختارها حرکت کنیم، نداریم.

وی با بیان اینکه در برنامه های اقتصادی دولت رفع عدم تعادل و نوسان گیری های اقتصادی در جریان است، عنوان کرد: باید دقت کنیم نوساناتی که در اقتصاد ایجاد شده، ما را از مسیر بلندمدت و پایدار اقتصادی دور نکند.

وی تصریح کرد: تحریمها از جنس جنگ نرم است و جایگزین ابزارهای قهری دیگر برای به زانو در آوردن یک ملت است.

به گفته حسینی، طرح تحول اقتصادی به دنبال اصلاح ساختارهاست. تحریمها در جایی بیشتر اثرگذار است که مشکلات ساختاری کشور در آنجا بیشتر است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم اقتصاد ایران، تحریم اقتصادی قوی با ظرفیت های فراوان است گفت: بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول ایران یکی از دو قطب رشد اقتصادی در خاورمیانه شناخته شده است بنابراین تحریم اقتصاد ایران مهار پیشرفت اقتصاد ایران نخواهد بود.

به گفته وی، ما بیشتر به حوزه ها و مجاری اثربخشی مقطعی تحریمها توجه کرده ایم ولی تحریم کنندگان به دنبال ایجاد عدم تعادل در عرصه های کلان اقتصاد ایران هستند.

وی بیان کرد: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی در بودجه سال 92 اشاره شده است و آن به حداقل رساندن عدم تعادلها و نوسان گیری‌ها در اقتصاد است. باید دقت کنیم که عدم تعادلها و نوسانها مارا از تحولات ساختاری، بنیادین، نهانی و نهادی در اقتصاد ناتوان نکند.