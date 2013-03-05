انگلیس به حضور نظامی خود در آلمان پایان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، 11 هزار نظامی انگلیسی که به تارگی در آلمان مستقر شده اند ظرف سه سال از این کشور خارج می شوند.

این اقدام بخشی از تغییر ساختار ارتش انگلیس است به موجب این تغییر ساختار؛ پایگاه هایی در داخل بریتانیا آماده شده و یک میلیارد دلار برای آن هزینه خواهد شد.

خبر خروج نظامیان انگلیسی از آلمان که امروز سه شنبه اعلام شده یک شتاب سریع برای پایان دادن به حضوری محسوب می شود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده است.

به نوشته گاردین، "فلیپ هاوند" وزیر دفاع انگلیس با اعلام خبر برچیده شدن چند پایاگاه نظامی کوچک و ساخته شدن چند پایگاه نظامی منطقه ای موجب خشم نمایندگان مجلس عوام شد.

برای مثال حزب ملی اسکاتلند (SNP) از این موضوع که قرار است فقط 600 نفر ار نیروهای بازگشته از آلمان در مرزهای شمالی مستقر شوند ناراحت است. هر چند این تعداد نیرو 20 درصد بیشتر از تعداد نیروهای است که در حال حاضر در این محل مستقر هستند اما حزب ملی اسکاتلند خواستار حضور هزاران نیرو در مرزهای شمالی بریتانیا است.

به نوشته گاردین، وزارت دفاع جرئیات نحوه خروج نظامیان انگلیسی از آلمان را مشخص می کند. در حال حاضر نیروهای انگلیسی در 11 شهر آلمان از جمله بیله فلد و پادربورن حضور دارند.

بر اساس این گزارش، در ابتدا وزارت دفاع خواهان خروج نیروهای انگلیسی از آلمان تا سال 2020 میلادی بود. این طرح در سال 2010 و در بازبینی امنیت و دفاع استراتژیک مطرح شده بود اما به دلیل کاهش بودجه های نظامی طرح خروج از آلمان قبل از سال 2020 مطرح شده است.