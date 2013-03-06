شهری ناهمگون بر روی تمدن اصفهان/ تابلوهایی که منظر شهر مخدوش کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه شهری و ساخت نامتوازن ساختمانهایی که با فرهنگ و تمدن و تاریخ اصفهان هیچ همخوانی ندارد، سبب شده که روز به روز بافتهای تاریخی ما از بین رفته معماری مدرن شهری کم کم تا نزدیکی مکان های تاریخی اصفهان پیش روی کند.

هر سال که می گذرد زیبایی های تاریخی شهرم در دهان گشاد ساختمان های بزرگ جا می گیرد و انگار تاریخ شهر اصفهان در حال بلعیده شدن است.

برجهای سربه فلک کشیده در کنار هم صف می کشند،انگار دارند به تمدن گذشتگان دهن کجی می کنند.

تابلوهایی از گوشه و کنار سرک می کشند که دیدگان هر رهگذر را آماج گیجی و تصاویر ناهمگون می کنند و شکل و شمایل بسیاری از این نمادها با فرهنگ اصفهان جور نیست.

چه آرامشی بود تکیه دادن به غرفه های آب و آئینه وگوش دادن به نوای خواجوی پیر وچه ابهتی داشت طنین آبی فواره های چهلستون و نغمه های ماندگار سی و سه پل،حالا تا چشم کار می کند، ساختمانهای بلندی است که این زیبایی های بی مثال را در سایه عظمت کاذب خود خفه کردند.

به جای بازسازی بافت فرسوده در بسیاری موارد ساختمانهای دارای ارزش تاریخی تخریب و روی آنها برجهایی ساخته شده که هیچ ارتباطی با نشانه های معماری اصیل اصفهان ندارد.

روی ویرانه های تمدن اصفهان شهری ناهمگون ساخته ایم

عضو هئیت علمی دانشگاه سپهر در ادامه گفت: در حالی که الگوی اصلی معماری ما دایره ای است امروزه ما به سمت معماری مربعی رفته ایم و نمی توانیم با آن ارتباط برقرار کنیم.

میر مقتدایی افزود: در میدان امام وپل خواجو و در مساجد آرامش داریم چرا که از معماری دایره ای استفاده شده است ولی در آپارتمانها آرامش نداریم چون معماری اکثر آنها مربعی وتابع معماری غربی است.

وی ادامه داد: فلسفه وجودی هنر معماری ما دایره وپرگار است و خداوند نقطه پرگاری است که انسانها به گرد آن می چرخند و ما این معانی را گم کردیم.

میر مقتدایی با بیان اینکه هنر ما دچار سردرگمی و ناهماهنگی بین شرق و غرب شده است، تصریح کرد: ما روی ویرانه های یک شهرمتمدن از گرافیک شرقی، شهری ناهمگون با تقلید از گرافیک غرب ساخته ایم.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: شاه عباس حتی یک درخت را هم بدون کارشناسی و مهندسی نمی کاشت حالا تابلوها در اصفهان ما مثل علف های هرز منظر شهر را خط خطی کرده اند.

وی تاکید کرد: زیبا سازی منظر و گرافیک شهری یک کار تیمی است و باید همه مردم و مدیران و کارشناسان در آن همکاری داشته باشند، تا شهر به سلامت بصری برسد.

وی با اشاره به اینکه اولین بحث سالم کردن منظر شهر پالوده کردن آن است ،اظهار داشت: یعنی باید عناصر اضافی حذف و علف های هرز هرس شوند هر چیزی در جای صحیح خود قرار گیرد.

این استاد دانشگاه بر این باور است که رسیدن به منظر شهری سالم بدون داشتن دید علمی که با مشورت مدیران شهری با مشاوران متخصص گرافیک محیطی پدید می آید میسر نیست.

تابلوها بزرگ شدند ولی مغازه ها دیده نمی شوند

این استاد گرافیک در ادامه گفت: گرافیک در ایران نتوانسته ساختار ساز باشد و تنها مورد تقلید قرار گرفته است، پس باید از دانش گذشته در گرافیک استفاده کنیم ولی به زبان حال تصویر گری کنیم.

میر مقتدایی افزود: هنر نقاشی و معماری ما بسیار قوی است وباید با استفاده از آن مدل گرافیک خود را به طور قوی ارایه کنیم.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم هنرهای ایرانی و اسلامی را به روز کرده وخرج گرافیک شهری کنیم نه تنها از غرب عقب نیستیم بلکه حرفهای جدیدی هم برای گفتن داریم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ،عدم وجود دانش حرفه ای هماهنگ با فضای گرافیک امروز برای هنر ما دردسر ساز شده است؛اظهار داشت: باید دانشی تدوین کنیم که از گذشته الهام بگیرد وبا تلفیق به دانش امروزی الگوسازی کند وبهره نگرفتن از تخصص های حرفه ای و استفاده از گرافیک غربی چهره شهرها ما را نازیبا کرده است.

میر مقتدایی بیان کرد: در بازار اصفهان که وارد شویم بدون استفاده از هیچ تابلویی فضای بازار را حس می کنیم وبازارهای قدیمی معرف محصولات خود بود ودرآن تابلویی وجود نداشت.

وی اضافه کرد: باید ببینیم چرا تابلوها چند متری شده وباز معرف مشاغل ما راهنمای خوبی برای توسعه کسب و کار نیست.

این استاد گرافیک با بیان این مطلب که در قدیم لنگ نصب شده در حمام تابلوی حمام بود،گفت: امروزه تابلوها بزرگتر شده ولی مغازه ها دیده نمی شوند.

میر مقتداییتاکید کرد: متاسفانه از فلسفه شرقی و نمادها و المانهای زیبای آن به خوبی در گرافیک شهری بهره نگرفتیم.

وی در پایان افزود:باید الگوهای گذشته در گرافیک شهری را پست مدرن کنیم وگرافیک محیطی شرقی وسنتی خود را احیاءکنیم و گرافیکی که با علم روز رشد نکند بیمار است.

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گزارش : مهدی رفائی