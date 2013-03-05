خوزستان قهرمان مسابقات وزنه برداری بزرگسالان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، خوزستان در شرایطی عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات وزنه برداری بزرگسالان کشور را به دست آورد که طی دو سال گذشته استان فارس این عنوان را از آن خود کرده بود، اما امسال به دلیل برخی مشکلات از حضور در رقابت‌ها انصراف داد تا وزنه بردارانش در ترکیب دیگر تیم‌ها روی تخته بروند.



برای تیم خوزستان در مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور صادق قربانی در 62 کیلوگرم، سجاد بهروزی و ایمان محبی در 69 کیلوگرم، یاسین باقری در 94 کیلوگرم و محمد کرم زاده در 105+ کیلوگرم مجموعا 5 مدال، 8 مدال نقره و 8 مدال برنز به دست آوردند تا این تیم با 566 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست بیاورد. نزدیک‌ترین تعقیب کننده خوزستان تیم اصفهان بود که با وجود کسب 9 مدال طلا و سه نقره در رده بندی امتیازی صاحب 545 امتیاز شد و روی سکوی دوم ایستاد. تهران هم 2 مدال طلا، 5 نقره و یک برنز و 496 امتیازی تیمی سکوی سوم را از آن خود کرد.

رده‌بندی هفت تیم برتر مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور به شرح زیر است:



1- خوزستان با 566 امتیاز

2- اصفهان با 545 امتیاز

3- تهران با 496 امتیاز

4- مازندران با 489 امتیاز

5- گیلان با 452 امتیاز

6- کرمانشاه با 432 امتیاز

7- ایلام با 423 امتیاز