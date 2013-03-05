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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

کمانگیر در گفتگو با مهر:

95 درصد پیش بینی های هواشناسی اردبیل صحیح است

95 درصد پیش بینی های هواشناسی اردبیل صحیح است

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: پیش بینی وضع هوا در این استان در 95 درصد مواقع صحت داشته و قابل اعتماد است.

بهمن کمانگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتقاد برخی دستگاهها به عدم صحت پیش بینی وضع هوا نادرست است، تصریح کرد: در حال حاضر پیش بینی وضع هوا به صورت 24 ساعته و بر اساس آخرین اطلاعات روز جهانی انجام می شود.

وی افزود: پیش بینی هوا بر اساس فرمولهای ریاضی به صورت دقیق محاسبه و هر 12 ساعت یکبار ارائه می شود.

مدیر کل هواشناسی استان با تاکید به اینکه پیش بینی ها برای 24 ساعت کاملا درست است، اضافه کرد: با افزایش زمان پیش بینی ناخودآگاه با دقت کمتری انجام می شود.

به گفته کمانگیر به دلیل تغییرات مکرر جوی در اردبیل تلاش می شود پیش بینی ها به شکل دقیق صورت گرفته و با کمترین خطا بیان شود.

وی از آغاز به کار چهار ایستگاه هواشناسی در استان خبر داد و متذکر شد: این چهار ایستگاه در حال تکمیل بوده و تا قبل از عید نوروز تحویل خواهد شد.

کمانگیر در خصوص ارائه وضعیت هوا به صورت دقیق تر در فرودگاه اردبیل از نصب دستگاههای دقیق هواسنجی در فرودگاه اردبیل خبر داد و متذکر شد: این دستگاهها نیز می تواند با کمترین خطا و زمان وضعیت هوا را به باند فرودگاه اطلاع دهد.

کد مطلب 2011975

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