24 هزار شغل در استان قزوین ایجاد شد/انتقاد از میزان شغل ایجاد شده در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان ظهر سه شنبه به ریاست مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری و با حضور محسن مبارکی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فردین بابایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی و مدیران عامل بانکها در محل سالن اجتماعات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قزوین برگزار شد.



مجید نادری در این جلسه گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و جدیت آنها در ایجاد اشتغال خوشبختانه در تعهدات خود 25 درصد افزایش داشته ایم.



وی افزود: در سال جاری سهم استان در ایجاد اشتغال 19 هزار و 614 مورد بود که با تحقق 24 هزار و700 شغل جدید در بخشهای مختلف شاهد افزایش 25 درصدی در این زمینه هستیم که بیانگر تعامل و همکاری مناسب مسئولان و استانداری است که این روند سال آینده نیز تداوم خواهد یافت.



معاون برنامه ریزی استانداری قزوین تصریح کرد: هنوز برخی دستگاهها آخرین اطلاعات و آمار مشاغل ایجاد شده در دستگاه خود را در سامانه وارد نکرده اند که با تکمیل آن می توان امیدوار بود این میزان افزایش یابد.



نادری بیان کرد: بر اساس بررسی کارشناسی صورت گرفته سهم مشاغل ایجاد شده در بخش کشاورزی استان علیرغم وجود ساختارهای مناسب پائین است که می توان از ظرفیت های موجود بیشتر استفاده کرد.



مبارکی: اشتغال پایئن در کشاورزی به علت مکانیزه شدن است



محسن مبارکی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین هم با تشکر از فعالیتهای علی ایمانی مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به مکانیزه شدن بخش زیادی از فعالیت های کشاورزی در استان و حرکت به سمت تولید محصولات ارگانیک، اجرای طرح های مدرن در مزارع مانند داربستی کردن انگور، استفاده از تجهیزات پیشرفته شاهد کاهش اشتغال در این بخش و نیز هزینه های جاری برای سودآور کردن کشاورزی و خروج از روش های سنتی هستیم.



وی با اشاره به توجه به مشاغل خانگی استان هم گفت: تا پایان آذرماه از نظر تعهد اشتغال نسبت به ثبت اطلاعات در عملکرد مشاغل خانگی جلوتر هستیم و رتبه دهم کشور را کسب کرده ایم.



این مسئول یادآورشد: با توجه به منابع بانکی محدود استان روند پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی در استان بسیار مطلوب و مناسب بوده است.



موافقت با پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح های شرکت برق



در این جلسه با تقاضای شرکت توزیع نیروی برق استان برای دریافت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای چهار طرح مهم موافقت شد.



شرکت توزیع نیروی برق استان برای اجرای چهار طرح احداث شبکه برقرسانی، کاهش تلفات و ساماندهی شبکه توزیع، اصلاح و بهینه سازی شبکه، نیازمند 80 میلیارد ریال اعتبار است که تقاضای دریافت 720 میلیارد ریال تسهیلات کرده است که شورای اشتغال با پرداخت آن موافقت کرد.



همچنین در این جلسه با درخواست بخشودگی جرائم پرداخت تسهیلات شرکت مهرشیر دشتابی با اعلام سازمان جهاد کشاورزی موافقت شد.



ارائه گزارش مدیران بانک های عامل از وضعیت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و مشاغل خانگی از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.