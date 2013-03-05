شهرداری فقط دنبال درآمد نیست/ بیشترین مشکلات منطقه دو مشهد در جاده خین عرب

رضا جعفر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصطلاحی که می گوید شهرداری همه چیز را از بعد درآمد می بیند صحیح نیست و ما کارخانه های را که در منطقه دو وجود دارد از بعد اشتغالزايي آن می بینیم چون اگر اشتغال باشد دیگر شرایط زندگی فراهم خواهد شد.

وی افزود: قبل از اینکه اهن فروشی ها یا کارخانه های منطقه دو بخواهند از این منطقه بروند باید برای آنها جانمایی بشود و اگر قرار است این ها از این منطقه بروند قبلش باید بدانند کجا قرار است بروند.

شهردار منطقه دو مشهد عنوان کرد: اگر ما کارخانه کاشی سازی در منطقه دو داریم نمی شود یک شبه تصمیم گرفت که این کارخانه به کجا برود و با این بحث نمی شود احساسی برخورد کرد.

وی افزود: خروج برخی از این کارخانه ها از منطقه دو شهری مشهد ضروری است و برخی کارخانه ها نیز می توانند مشکلاتشان راکم کنند.

جعفر زاده اظهار کرد: البته در موضوع جابجایی کارخانه های منطقه شهرداری به تنهایی نمی تواند تصمیم گیری کند و این کار با همفکری و همکاری سازمان صنایع فرمانداری استانداری و دیگر سازمان های مسئول مشهد امکان پذیر است.

بیشترین مشکلمان در جاده خین عرب است

شهردار منطقه دو مشهد ضمن اشاره به مشکلات عمده شهری در منطقه تحت امرش در شهرداری بیان کرد: بیشترین مشکل ما در جاده خین عرب است.

وی افزود: از سالیان گذشته اهن فروشی های که درمنطقه خین عرب حضور داشته اند از نظر تعداد رو به افزایش بوده اند و همین مسئله مشکلات رفت و آمد را نیز افزایش داده است.

جعفر زاده عنوان کرد: در مورد جاده خین عرب به معاونت شهری شهرداری مشهد قبولاندیم که مشاور بگیرند تا بتوانیم کار ساماندهی در این منطقه را انجام دهیم.

وی افزود: رفت و آمدهای ماشین های سنگین با رفت و آمدهای سایر وسایل نقلیه مخلوط شده است و همین مسئله باعث بوجود آمد مشکلاتی در ترافیک خواهد شد.

شهردار منطقه دو تاکید کرد: مشاوری که برای ساماندهی جاده خین عرب گرفته ایم همان مشاوری است که طرح تفصیلی مشهد را بررسی می کند.

زمین های ورزشی را رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم

وی با اشاره به طرح های تفصیلی جدیدی که در منطقه دو به ثبت رسیده است بیان کرد: در طرح های تفصیلی جدید زمین های با کاربری ورزشی دیده شده است که ما حاضریم این زمین ها را به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

وی افزود: تربیت بدنی همگانی و ورزشهای همگانی برعهده شهرداری نیست اما شهرداری در زمینه گسترش ورزش های همگانی اقدامات زیادی داشته است.

شهردار منطقه دو مشهد تصریح کرد: در حال حاضر 28 زمین ورزشی در منطقه دو مشهد وجود دارد که همین امر باعث گسترش فرهنگ ورزش های عمومی در این منطقه خواهد شد.

وی همچنین با انتقاد از سازمان ورزش استان گفت: چند سوله ورزشی در منطقه دو وجود دارد که سال هاست نیمه تمام رها شده است.

وی افزود: ما گفته ایم حاضریم این سوله ها را در اختیار بگیریم و بسازیم و در اختیار مردم قرار دهیم اما تا کنون کاری صورت نپذیرفته است.

جعفرزاده اظهار کرد: در جاده توس که از مناطق کم برخوردار مشهد است یک سوله سال هاست که رها شده است و مردم منطقه فکر می کردند این سوله متعلق به شهرداری است که البته ما به فرمانداری نیز نامه نوشتیم اما امکان همکای با ما پیش نیامد.

طرح های مهم سال 92

وی با اشاره به طرح های مهم شهردای منطقه دو مشهد بیان کرد: دو طرح مهم و عمده در سال 92 دو در کنار طرح های دیگرمان به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: یکی از طرح های مهم و پر هزینه ای که شهرداری در سال آینده در منطقه دو اجرا خواهد کرد بحث جمع آوری ابهای سطحی خواهد بود.

شهردار منطقه دو گفت: طرح دیگرمان نیز افزایش سرانه فضای سبز شهری در این منطقه است که طی این طرح سعی داریم سرانه فضای سبز شهری را از سه متر به شش متر افزایش دهیم که البته با توجه به ایتنکه سرانه فضای سبز بصورت سانتی متری افزایش می یابد این طرح کاری بسیار مشکل و با اهمیت خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به پایان یافتن عمر این دوره از شورای شهر مشهد در سال آینده عنوان کرد: شهرداری سعی دارد که همه پروژه های در دست اقدام را به پایان برساند تا کار نیمه تمامی برای مسئولان آینده شهرداری باقی نماند.

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گفتگو: رضا آرمانیان