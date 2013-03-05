تولید نهال مزیت منحصر به فرد سرمایه گذاری گیلان در شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کاشتن نهال مهمترین مسئله در احیاء و جنگل کاری است، با توجه به اینکه جنگل کاری پر هزینه و بسیار پر زحمت است بنابراین باید نهال مناسب که از بذر مناسبی تولید شده باشد به عرصه کاشت منتقل شود.

تولید نهال یکی از اقدامات اساسی و زیربنایی برای توسعه پایدار منابع طبیعی و جنگل هاست و همواره افزایش سطح سبز طبیعت محیط مناسب برای زندگی حیات وحش و پرندگان را فراهم می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در این باره می گوید: یکی از ظرفیت های مهم استان تولید نهال است بنابراین باید از این مزیت مغتنم و مهم بهره برداری اصولی شود.

رحمت الله رحمانی افزود: منابع طبیعی استان امسال دومیلیون و بخش خصوصی سه میلیون اصله نهال تولید کرده است.

تولید نهال از اقدامات زیربنایی برای توسعه پایدار منابع طبیعی و جنگل هاست

وی با اعلام اینکه سالانه پنج میلیون اصله نهال در گیلان تولید می شود، اظهارداشت: با احیای تمامی نهالستان های استان می توان 10 میلیون اصله نهال در سال تولید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از توزیع 800 هزار اصله نهال بصورت رایگان در بین مردم به مناسبت هفته درختکاری در استان خبرداد و گفت: این حرکت نقش مهمی در توسعه پایدار عرصه های جنگلی دارد.

وی ادامه داد: امسال در هفته منابع طبیعی دو هزار هکتار عرصه جنگلی در استان نهال کاری و همینطور مردم نیز عرصه های خود را نهال کاری خواهند کرد.

زندگی انسان ها و حیات تمامی موجودات هستی به حفظ منابع طبیعی بستگی دارد. جنگل ‌ها از جمله ثروت های طبیعی بی بدیل کشور هستند، در شمال متراکم و در دیگر نقاط به صورت پراکنده مشاهده می ‌شوند.

گرانبهاترین جنگل‌ های ایران در استان های گیلان، مازندران و گلستان یافت می ‌شود، جنگل و پوشش گیاهی منشا خیر و برکت است زیرا منابع جنگلی سرمایه ‌ای سرشار هستند که نیازهای انسان ها را برآورده می ‌کنند.

فرماندار شهرستان ماسال ضمن تبریک هفته درختکاری گفت: درختكاري از سنت هاي پسنديده ايست كه در دين مبين اسلام بويژه از سوي پيامبر (ص ) وائمه معصومين (ع ) سفارش هاي موكدي بر این مهم شده است.

توسعه پایدار مستلزم حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی است

سید رضا جوادپور بر ترویج فرهنگ نهال کاری و درخت کاری بین مردم تاکید کرد و افزود: رسیدن به توسعه پایدار در بخش های مختلف مستلزم حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی است.

وی همچنین با اشاره به لزوم حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی بویژه جنگل و مرتع اظهارداشت: درخت از نمادهای مهم منابع طبیعی بوده و با برنامه ریزی درست و مدون باید تفکر و ایده حفاظت از منابع طبیعی را در بین مردم ترویج داد.

فرماندار ماسال با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود، گفت: هر اقدامی که ریشه در فرهنگ دارد ماندگار خواهد بود.

وی ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ حفظ و گسترش منابع طبیعی نیازمند مشارکت تمامی مسئولانه، مردم، رسانه های جمعی و تشکل های مردم نهاد است.

با این توصیف فضای سبز و درخت به عنوان ریه های محل زندگی عمل می کنند و باید در سایه جهادی فراگیر سنت حسنه درختکاری ترویج و گسترش یابد.

منابع طبیعی سرمایه خدادادی ارزشمندیست که به امانت به نسل بشریت سپرده شده است و باید این امانت به ‌درستی برای آیندگان حفظ شود از اینرو هفته منابع طبیعی فرصتی طلایی برای تاکید بر لزوم نهادینه شدن غرس نهال در جامعه است.

یک کارشناس امور جنگلداری هم بر لزوم توسعه نهالستان های در استان تاکید کرد و گفت: تولید نهال ضمن ایجاد اشتغال در ترویج فرهنگ درختکاری نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

محمد علیپور افزود: گیلان به دلیل داشتن آب، هوا و خاک مناسب بستری خوبی برای تولید انواع نهال از گونه های مختلف و ارزشمند جنگلی و صنوبر دارد.

توسعه زراعت چوب علاوه بر حفظ منابع طبیعی و درآمدزایی باعث كاهش تخریب جنگل ها می شود

وی همچنین با بیان اینکه توسعه زراعت چوب علاوه بر حفظ منابع طبیعی و درآمدزایی باعث كاهش تخریب جنگل ها می شود، اظهارداشت: کشت صنوبر در استان گیلان به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و بارندگی های مستمر نسبت به تولید سایر درختان از هزینه های كمتر برخوردار است.

این کارشناس امور جنگداری گفت: اکوسیستم جنگل ها امروزه بیش از پیش مورد توجه است زیرا یکی از ارکان های اصلی توسعه پایدار در هر کشوری به حساب می آید.

وی ادامه داد: حفظ جنگل ها در افزایش آب رود خانه ها و تولیدات کشاورزی نقش داشته و همچنین می توانند در اقتصاد کشورها نقش برجسته ای ایفا کنند.

جنگل ها و گیاهان به عنوان برترین اجزا در چرخه حیات و به عبارتی ریه زمین محسوب می شوند. حفظ اکوسیستم های جنگلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است چرا که جنگل ها حافظ آب و خاک هر کشور هستند و باید نسبت به حفظ و بهره بر داری درست از این موهبت الهی تدابیری اصولی اندیشیده شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفت: اکوسیستم جنگل ها با وجود افزایش روز افزون جمعیت بسیار شکننده هستند بنابراین باید برنامه های هدفمندی در این زمینه صورت گیرد.

مهرداد لاهوتی افزود: رشد صنعت، گسترش کارخانجات، آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی و نقش جنگل در جذب و پالایش این گازها ایجاب می کند که هر چه بیشتر نسبت به این مهم توجه شود.

وی اظهارداشت: تخریب جنگل ها موجب بهم خوردن تعادل در اکوسیستم جنگلی و در نهایت از بین رفتن گونه های جانوری در جنگل ها است.

تخریب جنگل ها موجب بهم خوردن تعادل در اکوسیستم جنگلی می شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: جنگل ها نقش مهمی در پر آبی و پایداری آب و خا ک کشور بر عهده دارند با توجه به اقتصاد کشاورزی در ایران باید در حفظ و نگهداری این گنجینه های ارزشمند تلاش همه جانبه صورت گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: بطور کلی محافظت از اکوسیستم جنگل ها باعث حفظ و تعادل محیط زیست شده و نقش مهمی در توسعه پایدار در هر کشور دارد.

به هر حال عليرغم تاكيدات بسيار و سفارش هاي كه در اسلام بر ضرورت حفظ و نگهداري از درختان شده است ولي اين امر مورد بي مهري برخي از مردم قرار گرفته و باعث از بين رفتن جنگل ها، باغ ها و درختان شده است.

قطع درختان به بهانه ساختن برج ها، راه ها و حذف جنگل ها براي استفاده بي رويه از چوب باعث واردشدن خسارت هاي بسيار زيادي به منابع طبيعي مي شود كه اين مسئله با سنت و آداب اسلامي مغايرت دارد.