وزنه برداران دعوت شده به اردوی تیم ملی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، فهرست اردونشینان تیم ملی وزنه برداری در حالی اعلام شده است که در آن نامی از وزنه برداران حاضر در بازی های المپیک یعنی بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی، نواب نصیر شلال، کیانوش رستمی و سهراب رستمی نیست.



بر این اساس مجید عسکری و علی ‌اصغر غفوری در دسته 62 کیلوگرم، سجاد بهروزی و مرتضی رضاییان در دسته 69 کیلوگرم، رسول تقیان در دسته 77 کیلوگرم، یاسین باقری و سعید محمدپور در دسته 94 کیلوگرم، کیا قدمی و محسن بهرام‌ زاده در دسته 105 کیلوگرم و بهادر مولایی، رشید شریفی و محسن داوودی در دسته 105+ کیلوگرم وزنه بردارانی هستند که بواسطه درخشش در لیگ و مسابقات قهرمانی کشور به نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان پس از بازی‌های المپیک دعوت شده‌اند.



این اردو از روز چهارشنبه به میزبانی شرکت ملی حفاری در اهواز آغاز می‌شود و ملی‌پوشان در غیاب کوروش باقری که در هشتگرد کرج تمرینات وزنه‌برداران رده‌های سنی نوجوانان و جوانان را زیر نظر دارد، در حضور فراز رامهرمزی و جورج زالای تمرینات آماده سازی خود را سپری می‌کنند.

