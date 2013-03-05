ارائه برنامه های فرهنگی به مسافران نوروزی ورودی از شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه زمانی گرمسیری با بیان اینکه در آستانه نوروز ویژه برنامه های متنوعی برای مسافران در نظر گرفته شده است افزود: به منظور استقبال از مسافران نوروزی و فراهم نمودن ساعات خوش برای خانواده ها بویژه کودکان و نوجوانان، تمهیدات ویژه ای در ورودی بزرگراه شهید بابایی بعد از خروجی آزاد راه پردیس در نظر گرفته خواهدشد.

وی افزود: در این طرح 14 روزه که از 29 اسفند ماه جاری آغاز و تا 14 فروردین 92 ادامه خواهد داشت، مجموعه فرهنگی، تفریحی و خدماتی استقبال از مسافران نوروزی در فضایی به مساحت 3500 متر مربع برای مسافران جانمایی شده است تا ضمن پذیرایی و توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی، نیازهای ضروری مسافران در این مکان تفریحی و خدماتی تامین شود.

وی افزود: در این راستا به منظور معرفی مکانهای زیارتی، تفریحی و تاریخی شهر تهران، نقشه تهران و ایرانگردی شامل نقشه های چاپی آماده شده در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

زمانی اضافه کرد: در این فضای 3500 متر مربعی ضمن برپایی غرفه های نقاشی کودک، قرآن بخوانید عیدی بگیرید، پخش موسیقی شاد و سنتی، ایستگاه دایمی ورزش و سلامت شامل ست های ورزشی و میزهای پینگ پنگ از دیگر برنامه های شهرداری منطقه 4 در نوروز 92 خواهد بود.

وی با اشاره به سایر امکانات رفاهی این مکان تفریحی گفت: نصب آلاچیق، ایجاد فضای آبخوری، سرویس های بهداشتی، چکاب پزشکی رایگان و سالن غذا خوری کاملا بهداشتی از دیگر امکانات این مجموعه تفریحی است.

زمانی خاطر نشان کرد: برگزاری مسابقات علمی، ارایه خدمات آی تی، برپایی نمایشگاه عکس، تعبیه مکان شارژ موبایل و... از دیگر اقداماتی است که در این ایستگاه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای مسافران پیش بینی شده است.