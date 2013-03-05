به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين عباس اسكندري در جلسه پرسنلي سازمان تبلیغات اسلامی قم، ‌ارتباط با شخصيت‌هاي تاثيرگذار، نخبگان و موسسات و دستگاه‌هاي آموزشي، علمي و پژوهشي را يكي از سياست‌هاي سازمان تبليغات اسلامي برشمرد و تاكيد كرد: در پناه اين ارتباط است كه نقاط قوت و ضعف برنامه‌هاي تبليغات اسلامي شناسايي شده و مي‌توان كمبودها و نارسايي‌ها را برطرف كرد.

وي ادامه داد: امسال با توجه به محدوديت‌هاي مالي، فعاليت‌هاي تبليغات اسلامي بيشتر از سال‌هاي قبل بود و اين نشان دهنده ظرفيت بالاي سازمان تبليغات اسلامي است اما تبليغ دين با امكانات محدود امكان پذير نيست، بنابراين براي دستيابي به اهداف سازماني نياز به تعميق ارتباط با چهره‌ها و نخبگان تاثيرگذار و موسسات مرتبط داريم.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم بر لزوم ايجاد بانك اطلاعاتي از چهره‌هاي تاثيرگذار تاكيد كرد و گفت: اگرچه در سال‌هاي اخير با بعضي از شخصيت‌هاي تاثيرگذار استان و موسسات آموزشي و پژوهشي ارتباط برقرار شد ولي اين ارتباط خيلي كم بوده و سياست سازمان بر اين است كه در سال آينده به نقطه مطلوبي برسيم.

حجت‌الاسلام اسكندري توليد پيام‌هاي ديني، مذهبي و اخلاقي و ترويج آنها در بين هيئت‌هاي مذهبي، شهروندان محله‌ها،‌ كاركنان ادارات و كارخانه‌ها را امري مهم و در راستاي توسعه فرهنگ دين و جلوگيري از رفتارهاي خلاف شرع و اخلاق ذكر كرد.

وي با ذكر نمونه‌اي از مشاهده بداخلاقي در جامعه ادامه داد: حوادثي همچون هتك حرمت در روز 22 بهمن، روكش سياسي دارد ولي ريشه فرهنگي دارد، چراكه اين نوع فرهنگ اعتراض نوعي بي‌بندوباري و ضداخلاقي است و با هيچ كدام از مباني اعتقادي و ديني ما تناسب ندارد.

وي با بيان اينكه فاصله گرفتن برخي افراد از زيرساخت‌هاي ارزشي، خطرناك است گفت: اگر در رسيدگي به اين گونه حوادث غفلت شود، ممكن است بسياري از دستاوردهاي مكتب و انقلاب اسلامي از دست برود.

حجت‌الاسلام اسكندري با تاكيد بر اينكه همه بايد در پيروي از ولايت فقيه مطيع محض باشند اظهار كرد: حركت تمامي شخصيت‌ها و گروه‌ها در انقلاب اسلامي بايد عاقلانه، با اعتدال و بدون افراط و تفريط باشد و كارها با رعايت اصول و ضوابط مشخص انجام شود.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي قم، مسئله كادرسازي در انقلاب اسلامي را امري مهم دانست و گفت: كادرسازي با رويكرد آموزشي ماندگار است و بنابراين نبايد در ارائه آموزش به قشرهاي مختلف غفلت كنيم.

وي ضمن قدرداني از تلاش مسئول آموزش و پژوهش سازمان تبليغات اسلامي استان قم كه موفق به كسب رتبه نخست در بين سازمان‌هاي تبليغات اسلامي كشور شده است گفت: قم پشتوانه علمي و آموزشي براي كلان سازمان تبليغات اسلامي است و در سال آينده بخشي از ماموريت‌هاي ملي معاونت‌هاي سازمان تبليغات اسلامي به قم واگذار مي‌شود.

