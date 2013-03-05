بزرگترین نمایشگاه فناوری اطلاعات جهان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه فناوری آلمان دیروز با حضور 2500 نفر به طور تشریفاتی برگزار شد.

آنجلا مرکل - صدراعظم آلمان در سخنرانی افتتاحیه نمایشگاه CeBIT اظهار داشت: هنوز هم ما درباره رشد اقتصادی صحبت می کنیم بدون اینکه پاسخی برای این مسئله داشته باشیم که این رشد باید از کجا حاصل شود.

وی در این مراسم یادآور شد که صنعت فناوری اطلاعات بی تردید یکی از احتمالاتی است که می تواند این رشد را رقم بزند و حتی می تواند شرایطی را برای تمام شرکتهای کوچک فناوری اطلاعات در سراسر اروپا فراهم کند.

نمایشگاه فناوری CeBIT از امروز در شهر هانور آلمان آغاز به کار می کند؛ در این راستا دونالد تاسک نخست وزیر آلمان که کشورش در نمایشگاه امسال حضور برجسته ای دارد از اتحادیه اروپا خواست تا به دنبال راههای ترویج نوآوری باشد.

وی گفت: بحران بدهی و بحران بازار اقتصادی تنها مشکل نیست ، ما باید روزانه با این مشکل مبارزه کنیم و باید پاسخی برای پرسش رقابت هم ارائه کنیم.

دویچه مسی، برگزار کننده این نمایشگاه فناوری اطلاعات اظهار داشت: 4100 نمایش دهنده از 70 کشور جهان عرفه هایی را برای خود ثبت کرده اند. این تعداد معادل تعداد نمایش دهنده های سال گذشته است اما هنوز هم با 8 هزار شرکتی که در سال 2000 ، پیش از حباب دات کام در این نمایشگاه حضور داشتند فاصله دارد.

حباب دات کام یک حباب اقتصادی در خلال سالهای 1995 تا 2000 میلادی بود که طی آن بازارهای بورس سهام کشورهای صنعتی دنیا، شاهد رشد سریع ارزش مالی خود بودند که از رشد بخش اینترنت و شاخه‌های مرتبط با آن ناشی می شد.

این درحالی است که هنوز هم CeBIT بزرگترین نمایشگاه فناوری اطلاعات در دنیا به شمار می رود و سال گذشته این نمایشگاه حدود 350 هزار بازدید کننده داشت که این تعداد دوبرابر تعداد شرکت کنندگان در کنگره جهانی موبایل و یا نمایشگاه کالاهای مصرفی الکترونیک لاس وگاس است.

گفته شده که صنعت فناوری امسال با حالتی سرسختانه وارد CeBIT می شود چرا که BITKOM به عنوان گروه پیش بینی صنایع آلمانی پیش بینی کرده که میزان هزینه هایی که بازدید کنندگان امسال در این نمایشگاه صرف خرید می کنند 5.1 درصد افزایش می یابد و به 3.5 تریلیون دلار می رسد.

این نمایشگاه از امروز سه شنبه 15 اسفند درهای خود را برای بازدید عمومی گشوده و برگزاری آن تا روز شنبه 19 اسفند ماه ادامه دارد.