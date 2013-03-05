120 ایستگاه راهنمایی مسافران نوروزی در گلستان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد تسهیلات سفرهای استان گفت: تعداد 10 مورد وسک و پایگاه اطلاع رسانی و راهنمای مسافران سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری در سطح استان، تعداد 30 پایگاه اطلاع رسانی هلال احمر، تعداد 22 مورد کیوسک و پایگاه اطلاع رسانی و راهنمایی مسافرین سایر سازمانها و نهاد ها اعم از شهرداریها وغیره،61 موردکیوسک و پایگاه اطلاع رسانی و راهنمایی مسافرین از کلیه کمیته های این ستاد در سطح استان و همچنین تعداد دو تلویزیون شهری فعال در زمینه راهنمایی مسافرین فعال خواهد بود.

دبیر ستاد تسهیلات ونظارت بر سفرهای نوروزی استان گلستان گفت: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی خدمات قابل ارائه درایام نوروز به مسافران نوروزی، فعالیت های این ستاد در برنامه های صداو سیمای این استان معرفی می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گلستان در بخش هاي مختلف طبيعي، تاريخي، گردشگري و صنايع دستي داراي توانمندي و ظرفيت هاي بالا و بي نظيري است، اظهار داشت: ظرفيت هاي منحصر به فرد گردشگري و طبيعت دلنواز استان بايد در آستانه نوروز به منظور جذب گردشگر و مسافران نوروزي بيشتر تبيين و معرفي شود.

وی با عنوان اینکه با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی عضو ستاد، برنامه های مدون وجامعی جهت ارائه خدمات مطلوب به گردشگران درنظر گرفته شده، افزود: با معرفی و اطلاع رسانی هرچه بهتر و بیشتر ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در ایام نوروز، زمینه ای مناسب جهت توسعه و رونق بخش گردشگری فراهم خواهد شد.

عباسی عنوان کرد: همچنین بیش از هفت میلیون نسخه اقلام تبلیغاتی برای ایام نوروز 92 در استان گلستان به چاپ خواهد رسید و دراختیار مسافران نوروزی این استان قرار خواهد گرفت.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای نوروزی این استان اظهار داشت: اقلام تبليغاتي چاپ شده شامل بروشور، کاتالوگ، نقشه، لوح فشرده و کتابچه راهنماي گردشگري است که به معرفي جاذبه هاي گردشگري استان، شهرستان ها و همچنين مسير جاده ها، معرفي بناهاي تاريخي و آداب و رسوم مناطق مختلف استان و همچنين معرفي صنايع دستي و مناطق بکر سطح استان پرداخته است.

قربان عباسی تصریح کرد: اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری این استان با توجه به استقرار کیوسک های اطلاع رسانی این ستاد درسطح استان، به طور شبانه روزی صورت گرفته و کیوسک های اطلاع رسانی نیز در سطح استان گلستان مسافران را هدایت می کنند.

وی افزود: ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي استان گلستان با همکاري ساير ارگانهاي ذيربط آماده پذيرايي و استقبال از مسافران و مهمانان نوروزي در سال جديد است و اميدواريم اين مسافران با خاطره اي خوش نگارستان ایران را ترک کنند.