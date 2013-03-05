توزیع بیش از ۱۵هزار اصله نهال در خاتم

ابوالقاسم فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این اداره در شهرستان خاتم تاکنون بیش از شش هزار اصله نهال توزیع کرده است، اظهار داشت: توزیع نهال های زینتی در بین مردم، نهادها، سازمان ها، ادارات و مدارس این شهرستان بوده است.

وی نهال های توزیع شده را انواع سروها، کاج، زبان گنجشک، زیتون تلخ و سرو خمره ای عنوان کرد و افزود: این نهال ها با هدف توسعه و افزایش سرانه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری درجامعه، بین متقاضیان توزیع شده است.

فلاحتی ادامه داد: با توجه به استقبال خوب مردم از اجرای این سنت پسندیده و توسعه فضای سبز پیش بینی می شود توزیع نهال از مرز 15 هزار اصله نیز بگذرد.

وی در ادامه به تشریح برنامه ها و اقدامات این اداره در شهرستان خاتم پرداخت و عنوان کرد: در شهرستان خاتم نيز همچون ساير شهرهاي کشور از 15 لغايت 21 اسفند ماه هرسال و به منظور ترويج واشاعه فرهنگ منابع طبيعي برنامه هايي در بين مردم اجرا می شود.

این مقام مسئول بیان داشت: مهمترین هدف بزرگداشت این هفته ترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی و جلب توجه آحاد جامعه به اهمیت عرصه های طبیعی ولزوم حفظ و حراست از این منابع خدادادی است.

وی به صدا در آمدن زنگ سبز در مدارس، برگزاری جشن درختکاری، مانور موتوری حفاظت از منابع طبیعی، برگزاری کلاس های آموزشی در سطح مدارس، گردهمایی همیاران طبیعت، غرس نهال، دیدار با امام جمعه، پاکسازی محیط زیست، افتتاح و بازدید از طرح‌ها و پروژه‌ها، بازدید دانش آموزان از نهالستان اداره از برنامه های این هفته در شهرستان خاتم عنوان کرد.