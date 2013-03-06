انتقاد از میزان مستمری معلولان / مستمری سال آینده باید 142 هزار تومان باشد

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بیش از 50 هزار نفر از افراد معلول تحت پوشش کمیته امداد هستند به همین دلیل لازم است از سوی دولت علاوه بر تامین بودجه حمایتی، اعتباری نیز برای مراکز توانبخشی این نهاد اختصاص دهد.

وی به ضرورت حضور کمیته امداد در کارگروههای تخصصی معلولان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه دختران معلول سرپرست خانوار و همچنین معلولان تحت پوشش این نهاد هستند برهمین اساس باید در کارگروههای تخصصی نمایندگان آنان نیز حاضر شوند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در مورد قوانین معلولان نیز گفت: متاسفانه بسیاری از قوانین معلولان اجرایی نشده و بر زمین مانده است و در صورت اجرای مصوبات موجود، مشکلات معلولان به کمترین میزان خود می رسد.

محمود نژاد با اشاره به اینکه مستمری پرداختی به معلولان قانونی نیست ، اظهار داشت: براساس قانون مستمری معلولان باید 30 درصد حداقل حقوق پایه کارگران باشد به همین دلیل مستمری این افراد در سال آینده باید حدود 142 هزار تومان باشد اما این درحالی است که افزایش 8 هزار تومانی مستمری های سال 91 هنوز پرداخت نشده است.

به گفته وی، پرداخت نشدن افزایش مستمری ها بدلیل عدم تخصیص بودجه بهزیستی از سوی دولت بوده است.

عضو هیات مدیره سازمان جهانی معلولان گفت: قرار است بن کارتهایی نیز برای عید به معلولان از سوی سازمان بهزیستی تخصیص داده شود که امیدواریم تا قبل از پایان سال این امر محقق شود.