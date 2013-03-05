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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

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حضور هواداران پرسپولیس پشت درهای فولادشهر/ درهای ورزشگاه باز شد

حضور هواداران پرسپولیس پشت درهای فولادشهر/ درهای ورزشگاه باز شد

اصفهان – خبرگزاری مهر:‌ جمعی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس ساعاتی مانده به آغاز بازی تیم ها پشت درب های ورزشگاه فولادشهر اصفهان تجمع کردند و منتظر باز شدن درب های ورزشگاه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران تیم فوتبال پرسپولیس که از صبح امروز سه شنبه عازم ورزشگاه فولادشهر اصفهان شده بودند، ‌یک ساعت پیش از باز شدن درهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان به ورزشگاه رسیدند و منتظر باز شدن درهای ورزشگاه فولادشهر شدند.

درهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ساعت 12 امروز باز شده و همزمان بلیت فروشی بازی در گیشه های عرضه بلیت ورزشگاه فولادشهر اصفهان انجام شده است.

مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان اعلام کرده اند که مواظب ایجاد بازار سیاه بلیت در اطراف ورزشگاه فولادشهر خواهند بود و اجازه این اتفاق را نخواهند داد.

قرار است هواداران ذوب آهن به صورت رایگان وارد ورزشگاه فولادشهر اصفهان شوند و هواداران پرسپولیس هر قطعه بلیت این بازی را با قیمت 5 هزار تومان خریداری کنند.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می شود.

کد مطلب 2012059

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