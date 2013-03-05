رونمایی از ماکت پهپاد آتراتوس/ جزئیات پهپاد "دست پرتاب" ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، ماكت و دفترچه‌هاي فني هواپيماي راديو كنترل (پهپاد) دانشجويان گروه مهندسي مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد با نام آتراتوس در این دانشگاه رونمایی شده که این پهپاد "دست پرتاب" توسط چتر فرود مي آيد و در مواردي مانند جنگل باني و رصد آتش سوزي جنگل‌ها، مديريت ترافيک شهري، فعاليت هاي نظامي و نقشه برداري نيز کاربرد دارد.

براساس اعلام گروه آتراتوس، طراحي این پهپاد در دو مرحله طراحي مفهومي و طراحي جزئيات صورت گرفته كه طراحي مفهومي "آتراتوس" تا پايان ارديبهشت ماه به طول انجاميد و طراحي جزئيات آن نیز اواخر شهريورماه به پايان رسيده است؛ همچنین در طراحي آن ارتباط با صنايع و ارگان‌هاي مربوطه شناسايي و سپس طراحي شده است؛ در همین حال در تعيين پيكربندي اوليه آن سعي شده از لحاظ ساخت معقول ترين و از لحاظ كارايي بالاترين كارايي را داشته باشد و جنس مواد به كار برده شده در بدنه اين پهپاد از بارسا است و در بال و دم اين هواپيما از كامپوزيت استفاده شده است.

موتور "آتراتوس" برقي است و دوربين فيلمبرداري بر دماغه اين پهپاد به صورت آنلاين به ايستگاه زميني پيغام را مخابره مي‌كند؛ طول بدنه اين پهپاد دو متر و طول بال اين پهپاد 1/07 متر است.

گروه "آتراتوس" از بهمن ماه سال 90 با فراخوان "جشنواره ملي طراحي پهپاد دانشگاه اروميه" و با تيمي متشكل از دانشجويان مهندسي برق، مكنيك و صنايع دانشگاه فردوسی مشهد شروع به فعاليت کرده است که اين گروه 18 عضو دارد كه 10 نفر اعضاي اصلي كه متشكل از دانشجويان كارشناسي و 8 نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد به عنوان مشاور در اين گروه فعاليت دارند.