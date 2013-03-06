رکورد تازه روپایی در مسافت برای ایران به ثبت رسید

طالب رجب پور، رییس انجمن ورزشهای تفریحی، مهارت های فردی و نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر گفت: میلاد محمدی ورزشکاری بود که در بوستان ولایت تهران رکورد تازهای را برای روپایی در مسافت را به ثبت رساند. این ورزشکار توانست در مدت زمان 5 ساعت و 40 دقیقه و 22 ثانیه مسافت 39 کیلومتر و 350 متری را با روپایی زدن در بوستان ولایت تهران طی کند که بدین ترتیب رکورد تازهای را ثبت کرده است.
وی افزود: البته این ورزشکار عنوان کرد که می تواند رکورد روپایی زدن حبدرویش را که در کتاب گینس به ثبت رسیده را نیز جابجا کند اما با بررسیهایی که در تعداد ضربات وی در هر دقیقه و ساعت انجام دادیم متوجه شدیم که این کار در شرایط کنونی امکانپذیر نیست.
طالبپور همچنین عنوان کرد: مجتبی قنبری دیگر ورزشکار کشورمان نیز رکورد بالانس و تعادل تمام بدن با دندان را روی یک بطری شیشهای به ثبت رسانده است. این ورزشکار در مدت زمان 39 ثانیه و 26 صدم ثانیه در برج میلاد رکورد یاد شده را ثبت کرد. رکورد جهانی این برنامه را پیشتر یک ایرانی با 40 ثانیه حفظ تعادل در کتاب گینس به ثبت رسانده است.
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