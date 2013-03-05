سرهنگ بهرام مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری باند جاعلان و بدل اندازان در خورموج اظهار داشت: سه خانم ساکن استان‌های شمالی و یک آقا اهل دشتستان و ساکن تالش که قصد بدل‌اندازی در طلافروشی‌ها داشتند دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی دشتی افزود: این باند با مراجعه به طلافروشی انگشتر طلا را در انگشتش می کند و انگشتر بدل را در سینی طلای طلافروش می گذارد که طلافروش متوجه می شود و پلیس را در جریان قرار می‌دهد و پلیس سریعا اقدام به دستگیری بدل‌اندازان می‌کند.

وی اضافه کرد: این باند که به قصد بدل اندازی وارد شهر شده بودند پس از دستگیری تحویل مراجع قضایی داده شدند.

مرادی در خصوص جعل تقدیرنامه نیز گفت: شخصی به نام آقای "خ" به یکی از دبیرستان‌ها مراجعه و یک فقره تقدیرنامه با مهر نیروی انتظامی و ستاد نماز جمعه به مدیر دبیرستان اهدا می کند.

وی تصریح کرد: بلافاصله به دستور فرمانده انتظامی دشتی موضوع در دستور کار قرار می گیرد و پس از شناسایی مشخص شد وی متولد 1370 و راننده آژانس است.

مرادی یادآور شد: وی انگیزه خود را از این کار سپاس از زحمات مدیر اعلام کرد و گفت: آرم های ناجا و ستاد نماز جمعه در کافی نت با همکاری تایپیست کافی‌نت از اینترنت استخراج کردیم.

فرمانده نیروی انتظامی دشتی ادامه داد: متهمین دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.