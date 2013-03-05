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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

شهرستان بیجار آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

شهرستان بیجار آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

بیجار - خبرگزاری مهر: جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان بیجار در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد و دستگاه های مختلف برای پذیرایی و استقبال از مهمانان نوروزی اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار مرکزی شهرستان بیجار در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این شهرستان به ضرورت برنامه ریزی مناسب در راستای تسهیلات نوروزی اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان بیجار طی چند سال گذشته به دلیل مرکزیت تردد به شهر تجاری بانه مقصد بسیاری از گردشگران داخلی بوده و ادامه این روند و افزایش آن، نیازمند همراهی و همکاری دستگاه ها و استقبال و پذیرایی شایسته از مهمانان شهر است.
 
مهدی گل محمدی بر انجام برنامه ریزی مناسب در راستای رفاه حال مسافران تاکید کرد و گفت: همه مسئولان باید در بخش گردشگری و ستاد سفرهای نورزی با برنامه ریزی مناسب و استقبال شایسته از مسافران نوروزی در راستای شناسائی بیجار گروس و رقم زدن خاطره ای خوش از سفر به این شهرستان برای مردم، گام بردارند.
 
وی از آمادگی اماکن عمومی شهرستان برای استقبال از مسافران خبرداد و افزود: در حال حاضر علاوه بر هتل ها و مسافرخانه ها، آموزش و پرورش و مساجد شهرستان نیز از تجهیزات و تشکیل ستاد برای اسکان مسافران در ایام نوروز 92 اعلام آمادگی کرده اند.
 
بخشدار بیجار ادامه داد: برای رفاه حال مسافران پارک شاهد نیز آماده اسکان مسافران نوروزی است.
 
گل محمدی اعلام کرد: برای راهنمایی مهمانان نوروزی ایستگاه های اطلاع رسانی در ورودی شهرها مستقر شده و در قالب بروشورهای معرفی اماکن شهرستان، نقشه برای راهنمایی میهمانان توزیع و گشت هایی با هدف برخورد قاطع با متخلفین در نظر گرفته شده است تا مسافرین با خاطره خوب و خیال آسوده از دیار گروس به سفر خود ادامه دهند.
 
وی یادآور شد: کمپ های مشترک اطلاع رسانی با همکاری هلال احمر، نیروی انتظامی و میراث فرهنگی در مبادی ورودی های شهرستان، کتابچه راهنمای سفر استان را در اختیار مسافران قرار داده تا آثار تاریخی، مناطق گردشگری و صنایع دستی استان و شهرستان به مسافران معرفی شود.
 
بخشدار مرکزی بیجار در پایان یادآور شد: کمپ های مشترک اطلاع رسانی با همكاري هلال احمر، نیروی انتظامی و میراث فرهنگی در مبادي ورودی های شهرستان، کتابچه راهنماي سفر استان را در اختیار مسافران قرار داده تا آثار تاریخی، مناطق گردشگری و صنایع دستی استان و شهرستان به مسافران معرفي شود.
کد مطلب 2012089

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