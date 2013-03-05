فعالیت 1250 بازرس برای نظارت بر واحدهای صنفی مازندران در آستانه نوروز 92

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر سه شنبه در حاشیه آغاز طرح بازرسی واحدهای صنفی مازندران در جمع خبرنگاران اظهار اشت: تعداد هزار بازرس افتخاری و 250 بازرس تحت پوشش سازمان نظارت واحدهای صنفی را عهده دار هستند.

وی افزود: در روزهای پایانی سال با توجه به خرید عمومی مردم برای تامین کالاهای اساسی جهت کنترل و تنظیم بازار نیاز به بازرسی و نظارت است.

هاشم پور گفت: کالاهای اساسی نظیر پوشاک، گوشت مرغ و قرمز، خشکبار، مرکبات، شیرینی جات که در روزهای پایانی سال با مصرف قابل توجهی مواجه می شود نیازمند نظارت برای عرضه است.

وی گفت: هتل های بین راهی ،خدماتی،حمل و نقل، واحدهای اقامتی،برای امنیت و آرامش مسافرین توسط بازرسان واحدهای صنفی نظارت می شوند.

هاشم پور گفت: سامانه تلفنی 124 آماده دریافت شکایات از واحدهای صنفی و غیر صنفی و عرضه کننده کالا و خدمات پیرامون تخلف، گرانفروشی، کم فروشی، عدم رج قیمت، عدم صدور فاکتور و حراج غیر مجاز به صورت شبانه روزی است.

به گزارش مهر، در ادامه این مراسم مانور گشت ویژه نظارت بر واحدهای صنفی در سراسر استان برگزار شد.

طرح نظارت از واحدهای صنفی 15 اسفند 91 تا 25 فروردین 92 ادامه دارد.