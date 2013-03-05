بارش 8.4 میلیمتر باران در پیرانشهر/ چالدران سردترین شهر

فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در این شهرستان ثبت شده، ادامه داد: در این راستا بخش انزل ارومیه با 5.4 میلیمتر در رتبه بعدی و مهاباد و سردشت به ترتیب با 4.3 و 3.7 میلیمتر بارش در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه با وجود ابری بودن هوای استان در اکثر نقاط طی 24 ساعت گذشته در بوکان، خوی، تکاب، سلماس، شاهین دژ، چایپاره، میاندوآب و پلدشت باراندگی نداشتیم، اظهار داشت: طی این مدت گرمترین شهر آذربایجان غربی در حداقل دما پیرانشهر با 5 درجه بالای صفر و در حداکثر دما شاهین دژ و میاندوآب با 15 درجه بالای صفر بودند.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی در خصوص رطوبت نسبی هوا در مناطق مختلف استان، اعلام کرد: حداقل رطوبت در نقده 16 و حداکثر رطوبت در پیرانشهر و اشنویه با 97 ثبت شده که طی 24 ساعت گذشته شهرستان نقده در جنوب آذربایجان غربی در معرض باد شدید با سرعت 24 کیلومتر در ساعت قرار داشت.

مطلبی فر با بیان اینکه بر اساس پایش نقشههای هواشناسی بارندگی در آذربایجان غربی تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، ادامه داد: در این راستا طی روزهای جمعه و شنبه هفته آینده آسمان آذربایجان غربی نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی شده و با ورود یک سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه، بارشهای پراکنده باران در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

وی از افزایش 110.5 میلیمتری ریزش های جوی در استان از ابتدای سال زراعی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و با اشاره به اینکه میانگین بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 266.3 میلیمتر ثبت شده، افزود: بیشترین میزان بارش ها مربوط به شهرستانهای سردشت با 303.6 میلیمتر بارش و پیرانشهر با 273.3 میلیمتر و کمترین بارش در تکاب با 13.1 میلیمتر کاهش ثبت شده است.

وی میانگین بارش سالانه ایستگاههای آذربایجان غربی را 387.7 میلیمتر عنوان کرد و ادامه داد: از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون در ایستگاه سردشت 858.2 میلیمتر و پیرانشهر 671 میلیمتر بارش ثبت شده و کمترین میزان بارش در ایستگاه سلماس با 243.1 میلیمتر به وقوع پیوسته است.